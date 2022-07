Urlaub mit dem eigenen Wohnmobil: Ein Trend - auch an der Börse?

Gerade das Reisen mit dem Wohnmobil bzw. Caravan wird immer beliebter. Bei einer Umfrage von Statista favorisierten im vergangenen Jahr rund 11,5 Millionen Deutsche als Urlaubsreise einen Campingurlaub. Und immer mehr Menschen leisten sich dabei ihr eigenes Fahrzeug. So ist die Zahl der hierzulande neu zugelassenen Wohnmobile und Caravans in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen.

Die starke Nachfrage spürt auch der börsennotierte Wohnmobilhersteller Knaus Tabbert, der zu den drei führenden Herstellern in Europa zählt. Zum Ende des ersten Quartals meldete das Unternehmen einen Auftragsbestand von rund 31.000 Einheiten im Gegenwert von 1,3 Milliarden Euro. Als problematisch erweist sich jedoch die Abarbeitung der vielen Bestellungen, da die Branche unter Lieferengpässen bei den Fahrgestellen leidet. Knaus Tabbert hat darauf reagiert und hofft, durch die eingeleiteten Maßnahmen den Produktionsstau sukzessive reduzieren zu können. So wurde unter anderem die Zahl der Zulieferer deutlich ausgeweitet. Auf der jüngsten Händlertagung präsentierte der Vorstand zudem einige „Modellneuheiten und Technologieinnovationen für das Modelljahr 2023“.

Auch der Vorstand greift bei der Aktie zu

wikifolio-Trader Manuel Stötzel ( MStoetzel) setzt nun darauf, dass sich das zeitnah auszahlt. Er ist für sein wikifolio Empfehlungen aus Zeitschriften am Freitag bei der Aktie eingestiegen und begründet: „Die Lieferengpässe sollten durch die Aufnahme neuer Lieferanten dieses Jahr überwunden werden. In Summe sehen die Geschäftsdynamik und der Auftragsbestand sehr gut aus. Auch die 100 Millionen Euro-Anleihe wurde zweifach überzeichnet. Zusätzlich kauft der Vorstand weiter Aktien, was das Vertrauen ins Geschäftsmodell bekräftigt.“

Der Trader wählt seine Depotwerte aus dem Empfehlungsspektrum deutscher Wirtschafts- und Börsenzeitschriften aus und bewertet die Titel dann nach einer Branchen- und qualitativen sowie auch quantitativen Unternehmensanalyse. Bei einem überwiegend langfristigen Anlagehorizont liegt sein Fokus auf deutschen Aktien. Eröffnet wurde das Musterdepot vor knapp acht Jahren. Seitdem gelang dem Trader bei einem Maximalverlust von 46 Prozent eine durchschnittliche Jahresperformance von 12 Prozent.

Empfehlungen aus Zeitschriften MStoetzel DE000LS9SAV3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +149,7 % seit 08.08.2014

-9,3 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 1.498,14 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 12,0 Prozent

Nachkauf bei fallenden Kursen

Dirk Middendorf ( carpediem7) ist mit seinem wikifolio Carpe diem Aktientrading ebenfalls seit dem Sommer 2014 am Markt. Bei einem klaren Fokus auf einer positiven Rendite in allen Marktphasen konnte eine Jahresperformance von durchschnittlich 16,3 Prozent generiert werden, obwohl der maximale Drawdown bislang nur bei 27 Prozent lag. Dieser sehr erfahrene Trader setzt abseits seines News- und Reboundtradings bevorzugt auf unterbewertete und renditestarke Aktien. Zu dieser Kategorie dürfte auch Knaus Tabbert zählen, die schon mehrfach Bestandteil dieses Portfolios waren. Seit Mitte Juni ist das wieder der Fall. Am Dienstag wurde die Position zudem weiter aufgestockt.

Carpe diem Aktientrading carpediem7 DE000LS9HFZ6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +233,5 % seit 29.08.2014

-14,8 % 1 Jahr 0,64 × Risiko-Faktor

EUR 2.631.288,53 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +16,5 Prozent

Alle wikifolios mit Knaus Tabbert im Depot! Erfahre, in welchen investierbaren wikifolios die Aktie vertreten ist und wie Trader das Papier handeln. wikifolio-Suche