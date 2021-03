Ketchup-Hersteller wird zum Liebling der Trader

Dass es eine amerikanische Aktie abseits des Goldminen- und Hightech-Sektors in die Top-10 der meistgehandelten Aktien bei wikifolio.com schafft, kommt extrem selten vor. Dem US-Nahrungsmittelkonzern Kraft Heinz ist dieses Kunststück nun allerdings sehr eindrucksvoll gelungen. Hinter der seit Wochen überragenden Wirecard-Aktie wurden bei dem Ketchup-Hersteller sogar die meisten Trades aller gehandelten Aktien notiert. Über 80 Prozent der Transaktionen waren Käufe.

Warum stürzen sich plötzlich alle auf diesen sonst kaum beachteten Titel? Wikifolio-Trader Ralf Baldinger („engertstein“) bringt es auf den Punkt: „Durch die hohen Markenwertabschreibungen und die Dividendenkürzung hat die Aktie heute ca. 20 Prozent verloren. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen mit rückläufigem operativen Gewinnen zu kämpfen. Dennoch halte ich jetzt die Gelegenheit für günstig, um einzusteigen. Dazu stimmt mich auch die hohe Beteiligung von Berkshire Hathaway um Warren Buffett positiv für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens“.

Langfristanleger und Kurzfrist-Trader sind aktiv

Die Schnäppchenjäger sind also wieder einmal unterwegs. Es sieht so aus, dass viele Trader ganz bewusst nach den Aktien Ausschau halten, die in kurzer Zeit überproportional stark an Wert verlieren. Gerade Trader mit einem etwas längeren Anlagehorizont greifen hier gerne zu, weil sie die Abschläge als übertrieben erachten und die Chance wittern, relativ günstig zuschlagen zu können. Hinzu kommen viele kurzfristig orientierte Marktteilnehmer, welche die starken Schwankungen dieser Aktien durch ein gutes Timing beim Ein- und Ausstieg für schnelle Kursgewinne nutzen wollen.

Ralf Baldinger gehört ganz klar zur ersten Kategorie. In seinem wikifolio „RB Basic Invest” verfolgt er einen langfristigen Anlagehorizont. Die Aktie von Kraft Heinz wurde mit einem Depotanteil von rund 4 Prozent nach dem Kurssturz relativ stark gewichtet. Insgesamt setzt der gelernte Bankkaufmann auf ein sehr breit diversifiziertes und zurzeit fast voll investiertes Portfolio, das während der jüngsten Korrekturphase mit 19 Prozent den bislang stärksten Drawdown erlebte. Nach der anschließenden Kurserholung liegt der Trader bei dem im November 2015 eröffneten wikifolio jetzt aber schon wieder mit 23 Prozent im Plus.

Ein wikifolio, das „atmet“

Franz Köninger („AmbitionTrading“) kommt bei seinem wikifolio „Ambition Europa und USA” mit einer Gesamtperformance von 20 Prozent auf ähnliche Werte, wobei das wikifolio erst Ende 2016 an den Start gegangen ist. Bei einem mit 13 Prozent noch deutlich geringeren Maximalverlust liegt das wikifolio allerdings auf Allzeithoch. Im Unterschied zu seinem Trader-Kollegen setzt der erfahrene Privatanleger eher auf die technische Analyse der einzelnen Aktien. Der am Freitag erfolgte Kauf von Kraft Heinz dürfte dabei zur Kategorie „Reboundtrading“ gehören. Als einer von derzeit 16 Depotwerten ist die Aktie bei einer Investitionsquote von gut 70 Prozent mit einem Anteil von 5 Prozent in dem Portfolio vertreten. Besonders stolz ist der Trader darauf, dass „im ‚Horror‘-Börsenjahr 2018 keine Verluste erlitten“ wurden. Das dürfte vor allem daran gelegen haben, dass der Investitionsgrad des Depots jeweils den aktuellen Marktbedingungen angepasst wird. 2018 wurde folgerichtig sehr oft sehr viel Cash gehalten. Der Trader spricht in diesem Zuge auch von einem „atmenden“ wikifolio, wodurch die Volatilität relativ niedrig gehalten werden soll. Das ist bislang – auch ohne den Einsatz von Hebelprodukten zur Depot-Absicherung - eindrucksvoll gelungen.

