Rüstung statt ESG? Der Krieg verändert das Börsenumfeld

Da die Märkte bei uns aber weiterhin geöffnet sind, ist eine Schockstarre mit Blick auf die finanziellen Folgen auch nicht ratsam. Deshalb versuchen die meisten wikifolio-Trader bei aller Betroffenheit möglichst rationale Entscheidungen zu treffen.

Und dazu gehört im Zweifelsfall auch, nach potenziellen Profiteuren der sich verändernden Rahmenbedingungen Ausschau zu halten. Trotz der jüngsten Turbulenzen an den Börsen haben sich mehrere Titel in den vergangenen Tagen prächtig entwickelt – darunter zum Beispiel Aktien von Unternehmen, die von der avisierten Aufrüstung der Bundeswehr hierzulande profitieren könnten.

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte am Sonntag ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für Investitionen und Rüstungsvorhaben angekündigt. Deutlich mehr Aufträge versprechen höhere Gewinne für diese Unternehmen. Und so waren die von Marktteilnehmern zuletzt immer öfter propagierten ESG-Kriterien bei Aktien-Investments an den Börsen plötzlich kein großes Thema mehr. Stattdessen wurden die Aktien der profitierenden Branchenplayer gekauft und die Kurse schossen nach oben.

Gutes Timing bei Rüstungsaktien

In dem sehr breit gestreuten wikifolio SPALEX LONGTERM von Alexander Moser ( SPALEX) ist die Aktie von Rheinmetall die mit Abstand größte Position. Zugegriffen hatte der Trader hier schon vor mehreren Wochen, als der Kurs noch bei etwa 90 Euro notierte. Am Montag gelang es ihm dann, einen Teil davon im vorbörslichen Handel zu 170 Euro zu verkaufen. Wie gut das Timing dabei war, zeigt die Tatsache, dass das später im Xetra-Handel markierte Hoch an dem Tag lediglich bei 160 Euro lag. Mindestens genauso gut waren dann die kurze Zeit später erfolgten Aufstockungen zu 151,60 und 129,55 Euro, wobei der zweite Nachkauf fast exakt am Tagestief erfolgte. Aktuell notiert Rheinmetall wieder bei ca. 152 Euro.

Der Trader ist am Montag auch bei Hensoldt eingestiegen. Nach schnellen Kursgewinnen war die Aktie heute Morgen erneut auf sein Einstandsniveau zurückgefallen, nachdem der Finanzinvestor KKR den Verkauf eines Aktienpakets angekündigt hatte. Moser hat das genutzt, um die Position bei dem Hersteller von Rüstungselektronik und Radartechnologie aufzustocken. Hensoldt ist damit jetzt der zweitgrößte Wert in dem vor gut sechs Jahren eröffneten Musterdepot. Das wikifolio kommt nach dem jüngsten Kursrückgang von rund 30 Prozent aktuell auf eine Performance von 143 Prozent oder 15,6 Prozent pro Jahr.

SPALEX LONGTERM SPALEX DE000LS9LTQ8 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +137,8 % seit 06.01.2016

-8,8 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 182.636,52 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 15,6 Prozent

Ein Profiteur wider Willen

Er weist zudem darauf hin, dass ThyssenKrupp als weltweiter Zulieferer im Bereich Windkraftanlagen laut eigenen Angaben 9 von 10 Windkraftanlagenherstellern zu seinen Kunden zählt. Damit sei dieser Bereich auch ein wesentlicher Profiteur der anstehenden Energiewende. Zusammen mit Salzgitter und ArcelorMittal kommen die drei Stahlkonzerne auf einen Depotanteil von 35 Prozent. Der Kurs des wikifolios hat sich seit Ende 2012 glatt versechsfacht. Die jährliche Steigerungsrate beträgt damit durchschnittlich 21 Prozent.

Dieter Steinfeld ( SEHEN) setzt in seinem wikifolio Sehen-Erkennen-Handeln zurzeit stark auf Stahlproduzenten. Seiner Ansicht nach sind deren Aktien „drastisch unterbewertet und haben eine gute Zukunft“. Diese Meinung vertrat der Trader schon vor dem Krieg in der Ukraine. Dass Aktien wie ThyssenKrupp wegen der voraussichtlich steigenden Nachfrage aus der Rüstungsindustrie nun als potenzielle Gewinner der aktuellen Situation gehandelt werden, registriert Steinfeld trotz der positiven Effekte auf sein Depot mit einem gewissen Unbehagen: „Wer möchte schon gerne Kriegsprofiteur sein? Ich jedenfalls nicht. Tja ... was soll ich machen? Es ist dann eben so. Ich bin nicht deswegen heute eingestiegen, sondern schon seit 2020 investiert. Deshalb werde ich auch jetzt nicht aussteigen. Ich sehe mich nicht als Kriegsprofiteur.“

Diagnostics Life Sciences Doktoranton DE000LS9SKC2 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +33,2 % seit 03.01.2020

+17,0 % 1 Jahr 0,54 × Risiko-Faktor

EUR 5.329,81 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 21,3 Prozent

Die 10 meistgehandelten Aktien der letzten sieben Tage:

# Name ISIN Handelsvolumen (in Euro) Alle Trades Käufe 1 Rheinmetall DE0007030009 601 645,69 576 66% 2 Paypal US70450Y1038 976 671,87 454 63% 3 Hensoldt DE000HAG0005 1 768 252,39 450 58% 4 BASF DE000BASF111 158 098,75 366 71% 5 Apple US0378331005 2 531 102,54 313 54% 6 Nvidia US67066G1040 664 884,02 313 61% 7 Tesla US88160R1014 1 074 052,48 305 59% 8 Deutsche Bank DE0005140008 937 538,48 277 62% 9 Verbio DE000A0JL9W6 668 718,89 270 63% 10 Barrick Gold CA0679011084 525 454,10 264 57%

