Krypto-Ausblick 2021: Wie geht es weiter mit Bitcoin und Co?

Althaus ist schon lange Bitcoin-Fan. 2020 war für ihn darum ein besonderes Jahr: „Dieses Jahr hat der Bitcoin einen kleinen Durchbruch erlebt, indem etablierte Firmen wie Square, PayPal und MicroStrategy in Bitcoin investiert haben und Produkte in dem Blockchain-Bereich anbieten. Auch immer mehr institutionelle Investoren haben einen Fokus auf Bitcoin als digitale Geldanlage bzw. eine Art digitales Gold.“

Glaubt man Althaus, wird 2021 nicht nur für den Bitcoin ein gutes Jahr: „Firmen, die sich bereits heute mit der Blockchain-Technologie auseinandersetzen und Produkte in dem Bereich entwickeln, werden von dem Trend stark profitieren.“ Eben diese Unternehmen bündelt der Krypto-Profi in seinem 2019 aufgelegten wikifolio Blockchain 2.0 .

2021 wird laut Althaus auch abseits der Bitcoin-Rally ein spannendes Jahr für die Krypto-Szene: „Ich glaube, dass wir 2021 verschiedene „Stable-Coin-Projekte“ sehen werden, also Digitalwährungen, die zum Beispiel eine Art Index von verschiedenen Fiat-Währungen darstellen und damit recht wertstabil sein sollen.“ Ein besonders prominentes Projekt sticht hier hervor: „Das ist unter anderem auch das Ziel des Libra (jetzt DIEM)-Projektes von Facebook.“ Zu große Hoffnung setzt Althaus in DIEM und Co. allerdings nicht: „Ich hoffe, dass die Politik hier den Weg frei macht, damit diese Projekte realisiert werden können, habe allerdings wenig Hoffnung, dass dies geschieht. Zentralbanken wollen schließlich die Kontrolle behalten und werfen damit engagierten Projekten Steine in den Weg.“