„Threads“ beschert der Meta-Aktie neue Fantasie

Registriere dich oder melde dich an, um die wikifolio Insights zur Meta Aktie zu sehen! Registrieren Login

Selbst beim viel umjubelten KI-Dienst ChatGPT hatte das fast zwei Monate gedauert, bei Twitter damals sogar fünf Jahre. Die enge Verzahnung mit dem Instagram-Dienst hat die fulminante Entwicklung sicher forciert. Laut Analysten dürfte sich die Zahl der User auf absehbare Zeit noch einmal verdoppeln und damit schnell an die aktuell ca. 240 Millionen User bei Twitter herankommen. Kein Wunder, dass sich der bisherige Marktführer bei den Kurznachrichtendiensten das nicht so einfach gefallen lässt. Weil Meta systematisch, absichtlich und unrechtmäßig geistiges Eigentum von Twitter verletzt habe, wurden bereits rechtliche Schritte angedroht. Die Meta-Aktie hat ihren Siegeszug (+240 Prozent seit Ende Oktober) unbeeindruckt davon weiter fortsetzen können. Das Konsenskursziel der Analysten ist damit bereits leicht überschritten worden. Dennoch wird die Aktie von den meisten Banken unverändert zum Kauf empfohlen. Gut möglich, dass es hier nach dem erfolgreichen Start von „Threads“ bald zu einigen Kursziel-Anhebungen kommt.

Selbst beim viel umjubelten KI-Dienst ChatGPT hatte das fast zwei Monate gedauert, bei Twitter damals sogar fünf Jahre. Die enge Verzahnung mit dem Instagram-Dienst hat die fulminante Entwicklung sicher forciert. Laut Analysten dürfte sich die Zahl der User auf absehbare Zeit noch einmal verdoppeln und damit schnell an die aktuell ca. 240 Millionen User bei Twitter herankommen.

Kein Wunder, dass sich der bisherige Marktführer bei den Kurznachrichtendiensten das nicht so einfach gefallen lässt. Weil Meta systematisch, absichtlich und unrechtmäßig geistiges Eigentum von Twitter verletzt habe, wurden bereits rechtliche Schritte angedroht. Die Meta-Aktie hat ihren Siegeszug (+240 Prozent seit Ende Oktober) unbeeindruckt davon weiter fortsetzen können. Das Konsenskursziel der Analysten ist damit bereits leicht überschritten worden. Dennoch wird die Aktie von den meisten Banken unverändert zum Kauf empfohlen. Gut möglich, dass es hier nach dem erfolgreichen Start von „Threads“ bald zu einigen Kursziel-Anhebungen kommt.

Seit über drei Jahren ein treuer Anhänger

Der US-Titel hat natürlich auch auf wikifolio.com viele Anhänger. Mittlerweile werden vermehrt aber auch Gewinne mitgenommen. Mit 199 Trades und 98 Käufen (49 Prozent) war Meta in den vergangenen sieben Tagen jedenfalls wieder eine der am meisten gehandelten Aktien auf wikifolio.com. Stefan Schmidmayr ( SSLInvesting2 ) hat die Aktie seit über drei Jahren durchgängig in seinem wikifolio Kunterbunter Mix . Im vergangenen Oktober wurde die Position sogar verdoppelt, wodurch sie in Kombination mit dem deutlichen Kursanstieg aktuell der sechstgrößte Titel der insgesamt 23 Depotwerte ist.

Der Trader vertraut bei seinen Entscheidungen vor allem auf die Meinungen der Analysten sowie Empfehlungen in Börsenbriefen. Schon kurz vor dem Start von „Threads“ hatte Schmidmayr ein Festhalten an der Aktie angekündigt und dies wie folgt begründet: „Bei Meta scheinen die ‚schlechten Nachrichten‘ vom Metaversum verschwunden oder vergessen zu sein. Jetzt wurde jedenfalls ein Twitter-Konkurrent angekündigt. Wir liegen mit unserer Meta Position ca. 110 % vorne und lassen die Gewinne auch weiterhin laufen“. Wenige Tage später zeigt sich der Trader förmlich begeistert: „Wahnsinn, was für ein Start. 10 Millionen Nutzer nach 7 Stunden und das, obwohl sie in den EU-Staaten aufgrund datenschutzrechtlicher Gründe noch nicht einmal verfügbar ist“. Zufrieden dürfte er auch mit der Entwicklung seines Musterdepots sein. Das kratzt bei einer Performance von 121 Prozent oder 10,9 Prozent p.a. gerade an den Ende 2021 markierten Rekordständen.

Kunterbunter Mix SSLInvesting2 DE000LS9PRT7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +120,9 % seit 29.11.2015 +22,2 % 1 Jahr 0,76 × Risiko-Faktor EUR 70.334,36 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +10,9 Prozent

Spannende Einschätzung eines erfahrenen Traders

Sein Trader-Kollege Christian Scheid ( Scheid ) ist in seinem wikifolio Special Situations aktuell nicht bei Meta Platforms engagiert. Weil der erfahrene Finanzjournalist seine Ohren aber ständig am Puls der Märkte hat, kommentiert er als Service für alle Anleger immer auch die Entwicklung von spannenden Werten abseits seines Portfolios. Bei der Facebook-Mutter etwa sieht er gute Chancen, dass im Zuge des „beeindruckenden Aufwärtstrends“ bald auch das Allzeithoch überschritten wird. Diese These begründet er auch mit dem neuen fundamentalen Rückenwind: „Meta-Chef Mark Zuckerberg rechnet damit, dass Threads mit der Zeit mehr als eine Milliarde Nutzer haben und damit Twitter überholen wird. Das ist durchaus realistisch, seit der Übernahme durch Elon Musk im Oktober 2022 kämpft Twitter mit zahlreichen Problemen“. Trotzdem rät der Trader „nur mutigen Anlegern“ zu einer „Wette auf eine erfolgreiche Gipfeljagd der Meta-Aktie“. Sein wikifolio ist von neuen Rekordmarken bei über 460 Euro noch ein gutes Stück entfernt. Der aktuelle Kurs von 311 Euro bedeutet seit dem Start im Herbst 2012 im Jahresdurchschnitt aber trotzdem noch ein zweistelliges Plus von 11,1 Prozent.

Special Situations Scheid DE000LS9AKJ5 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +215,4 % seit 12.09.2012 -1,4 % 1 Jahr 0,59 × Risiko-Faktor EUR 1.026.264,98 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +11,1 Prozent

Mehr spannende News und Einschätzungen zu heißen Aktien... Weitere Magazine-Artikel