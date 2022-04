Starke Q3-Zahlen: Microsoft lässt sich von all den Krisen nicht aufhalten

Dasselbe gilt für die Reaktion der Marktteilnehmer. Es ist längst nicht mehr alles Gold was glänzt. Das gilt insbesondere für den Technologiesektor. Wenn die Firmen allerdings liefern und die Anleger grundsätzlich von der Qualität des Geschäftsmodells überzeugt sind, dann greifen sie auch zu. Das war gestern zum Beispiel beim amerikanischen Technologieriesen Microsoft der Fall. Der profitierte im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 vor allem von dem starken Wachstum seines Cloud-Geschäfts. Das schwächte sich im Vergleich zu den beiden vorherigen Quartalen zwar von 46 bzw. 50 auf jetzt „nur“ noch 32 Prozent ab, war damit aber immer noch der Haupttreiber des erneuten Umsatzanstiegs. Über 23 Milliarden US-Dollar nahm das Unternehmen in diesem Segment über den Cloud-Dienst Azure ein. In gerade mal drei Monaten.

Insgesamt generierte Microsoft im abgelaufenen Quartal einen Konzernumsatz von sogar 49,4 Milliarden Dollar. Obwohl der Krieg in der Ukraine laut Finanzvorstand rund 110 Millionen Dollar Umsatz gekostet hat, konnten die Erlöse damit um 18 Prozent gesteigert werden. Der Nettogewinn kletterte um gut acht Prozent auf 16,7 Milliarden Dollar. Bei beiden Kennzahlen konnten die Erwartungen des Marktes klar geschlagen werden. Bei der Umsatzprognose für das laufende Jahr liegt Microsoft im Bereich der aktuellen Konsensschätzungen. Der Konzern ist schon länger nicht mehr allein von den Einnahmen aus dem Geschäft mit Windows-Betriebssystemen und Office-Programmen abhängig. Neben dem bei den Wachstumsraten aktuell dominierenden Cloud-Geschäft ist man auch in den Bereichen IT-Security, künstliche Intelligenz und Gaming prominent vertreten.

Geduld und Vertrauen zahlt sich aus

Das gefällt auch den wikifolio-Tradern. Mit 388 Trades und 196 Käufen (51 Prozent) war die Microsoft-Aktie in den vergangenen sieben Tagen der am häufigsten gehandelte Einzelwert auf wikifolio.com. Matthias Temmel ( investmentbyway) ist ein großer Fan des Software-Giganten. In seinem wikifolio Langfristige Dividendenaktien ist die Aktie mit einer Gewichtung von über acht Prozent die Nummer eins. Der Trader hat Microsoft schon einen Tag nach der Eröffnung seines Musterdepots im Dezember 2020 aufgenommen und seitdem nicht mehr angefasst. Belohnt wurde diese Treue trotz der jüngsten Einbußen mit einem Buchgewinn von derzeit 55 Prozent. Die aktuellen Zahlen kommentiert der Trader wie folgt: „Ein weiteres Quartal, in dem Microsoft Umsätze und Gewinne im Vergleich zum Vorjahresquartal steigern konnte, auch wenn man am starken zweiten Quartal nicht ganz anschließen konnte. Microsoft ist weiterhin - vor allem aufgrund der relativ starken Kursperformance – die größte Position im wikifolio“. Den Schwerpunkt des seit dem Start mit 18 Prozent im Plus liegenden wikifolios bilden Aktien von Unternehmen mit regelmäßigen und steigenden Dividendenzahlungen in jeder Wirtschaftsphase. Zudem achtet der Trader auf stabile/steigende Erträge, planbare Umsätze, eine gesunde Payout Ratio, eine solide Bilanz und ob das Unternehmen über einen Burggraben sowie ein bewährtes Geschäftsmodell verfügt. Viele dieser Punkte sind bei Microsoft erfüllt.

Langfristige Dividendenaktien investmentbyway DE000LS9RUR1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +20,0 % seit 06.12.2020

+7,8 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 4.918,70 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +13,0 %

93 Prozent Performance in zwei Jahren

Ähnliche Kriterien legt zum Teil auch Ramon Bauerfeind ( BaRaInvest) in seinem vor zwei Jahren gestarteten wikifolio Zukunftsinvestment an. Konkret sucht er nach Aktien von Firmen, die durch ihr Geschäftsmodell, ihre Branche und ihre Stellung am Markt nach Ansicht des Traders eine gute Ausgangsposition für zukünftiges Wachstum bieten. Microsoft zählt hier zu den Top-4 des Depots, das bislang beeindruckende Kursgewinne von 93 Prozent verbuchen konnte. „Microsoft übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 2,22 Dollar die Analystenschätzungen von 2,18 Dollar“, berichtete der Trader am Dienstag. Die Tatsache, dass er an dem Depotanteil von gut neun Prozent bei der Aktie nichts verändert hat, deutet auch bei ihm auf eine gewisse Zufriedenheit mit der Geschäftsentwicklung hin.

Zukunftsinvestment BaRaInvest DE000LS9QEL0 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +94,1 % seit 06.04.2020

+5,0 % 1 Jahr 0,78 × Risiko-Faktor

EUR 9.317,40 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 37,5 Prozent

