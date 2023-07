Börsenneuling beschert Tradern ansehnliche Gewinne

Registriere dich oder melde dich an, um die wikifolio Insights zur Nucera Aktie zu sehen! Registrieren Login

Schon vor einem Jahr hatte der vor allem für sein Stahlsegment bekannte MDAX-Konzern die Teil-Abspaltung seiner Wasserstoff-Tochter geplant. Nun hat es endlich geklappt, wenn auch zu deutlich schlechteren Konditionen als ursprünglich kolportiert. Die Preisspanne für Nucera war letztendlich auf 19,00 bis 21,50 Euro festgelegt worden, der Ausgabepreis betrug am Ende dann 20,00 Euro. Das entsprach einem Börsenwert von ca. 2,5 Mrd. Euro. Nachdem der erste Börsenkurs am Freitag nur leicht über diesem Ausgabepreis lag, schoss die Aktie bis Montagmorgen auf über 25 Euro, der Börsenwert auf gut 3 Mrd. Euro. Im vergangenen Jahr hatten Marktteilnehmer zwar noch auf Bewertungen zwischen 5 und 6 Mrd. Euro spekuliert, bei einem Umsatz von 306 Mio. Euro und einem operativen Gewinn (EBIT) von 13,3 Mio. Euro im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2022/23 erscheint aber selbst das aktuelle Niveau auf den ersten Blick recht üppig.

Moderne Technologie soll hohe Wachstumsraten bringen

Demgegenüber stehen die wahrscheinlich sehr guten Wachstumschancen in den kommenden Jahren. Schließlich gilt der ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren Energien erzeugte grüne Wasserstoff als eines der wichtigsten Elemente im künftigen Energiesystem. Nucera punktet hier mit einer der weltweit führenden Technologien für die entsprechenden Anlagen zur Erzeugung dieses Wasserstoffs. Bis zum Jahr 2025 sollen sich die Produktionskapazitäten verfünffachen. An Fantasie mangelt es bei dem Börsenneuling also nicht. Die wikifolio-Trader haben das ebenfalls erkannt. Von den insgesamt 76 Trades auf wikifolio.com in den vergangenen sieben Tagen entfielen 65 (86 Prozent) auf Käufe.

Läuft Nucera besser als Siemens Energy?

Zugeschlagen hat zum Beispiel Ernst Liess ( Markets ), in dessen wikifolio GreenDeal die Nucera-Aktie mit einem Depotanteil von fast zehn Prozent direkt zur Top-Holding aufgestiegen ist. Der Einstieg erfolgte kurz nach dem Börsenstart in drei Tranchen zu Kursen zwischen 20,30 und 20,48 Euro. Das gute Timing beschert dem studierten Volkswirt aktuell bereits ein Kursplus von über 17 Prozent. Dadurch konnte das wikifolio seine Performance seit Beginn auf 51 Prozent oder 12 Prozent p.a. ausbauen. Der Trader, der vor allem in Aktien von Unternehmen investiert, die in den Bereichen grüne Technologie und Nachhaltigkeit aktiv sind, erhofft sich bei Nucera einen besseren Return als bei Siemens Energy , wo er aktuell mit 30 Prozent im Minus liegt. Die Siemens-Tochter ist ebenfalls im Wasserstoff-Segment aktiv, konnte mit seinem Geschäftszahlen bislang aber nur selten überzeugen.

GreenDeal Markets DE000LS9PSG2 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +50,2 % seit 28.12.2019 -3,7 % 1 Jahr 0,66 × Risiko-Faktor EUR 26.809,61 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +12,4 Prozent

18 Prozent Gewinn in gerade mal gut sieben Stunden

Vielleicht auch vor diesem Hintergrund hat Dr. Philip Bußmann ( LONGLIFE ) einen Teil der bei Nucera generierten Gewinne in seinem wikifolio Investment 4.0 schnell mal mitgenommen. Rund 18 Prozent Plus in gut sieben Stunden erzielte der Trader am Freitag bei der Aktie. Mit „kleinem Geld“ ist er aber auch jetzt noch investiert. Im Normalfall setzt Bußmann eher auf Aktien von Firmen, die langfristig „von einer alternden Bevölkerung, einer zunehmenden Digitalisierung, Vernetzung, Automatisierung und Robotisierung profitieren“. Solche Chancen wie bei Nucera nimmt er aber trotzdem gerne mit. Gebracht hat ihm dieser Ansatz bislang eine Wertsteigerung von 73 Prozent. Im Jahresdurchschnitt konnte das Musterdepot damit knapp 10 Prozent Performance generieren.

Investment 4.0 LONGLIFE DE000LS9MDE6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +73,5 % seit 29.06.2017 +17,8 % 1 Jahr - Risiko-Faktor EUR 1.259.149,62 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +9,5 Prozent

