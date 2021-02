Wie entsteht Outperformance?

wikifolio.com hat sich in diesem Jahr weit über unsere Erwartungen positiv entwickelt – insgesamt sind mehr als € 80 Millionen in wikifolio-Indexzertifikate geflossen. wikifolio-Zertifikate haben - in einer Durchschnittsbetrachtung - alle relevanten Benchmarks geschlagen.

wikifolio Erfahrungen: Besser als der Markt

Unsere Analyse, wie die Anlageform „Social Trading“ im Vergleich mit anderen Finanzinstrumenten funktioniert ist unter Social Trading bringt Outperformance zu finden.

Kritiker wenden ein, die Outperformance entsteht durch das Eingehen übermäßiger Risiken, und „wer schnell steigt wird auch schnell wieder fallen“. Um diesem Thema auf den Grund zu gehen, habe ich folgende Analyse durchgeführt:

Ich vergleiche die tägliche Performance der 10 größten wikifolios jeweils gleich gewichtet mit der täglichen Performance des S&P 500.

zum Vergrößern bitte auf das jeweilige Bild klicken

Der S&P hat 2013 bisher an 61% der Handelstage ein Plus gemacht, an 39% gab es im Vergleich zum Close des Vortags ein Minus. Interessant ist, dass wikifolios nur bei 51% der Verlusttage ebenfalls verloren haben – in Summe ist der Erwartungswert der Performance an schlechten Tagen bei 0%. An guten Tagen hingegen waren wikifolios bei 73% der Fälle dabei.

Performance entsteht also an guten Tagen, Outperformance entsteht an schlechten Tagen.

Die Zahlen sprechen also klar gegen die Theorie der Kritiker (wer schnell steigt wird auch schnell wieder fallen) und es erscheint mir rational zu sein, besonders in schweren Marktphasen den Anteil von wikifolio-Zertifikaten im eigenen Depot zu erhöhen.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

