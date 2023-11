Plug Power: Déjà-vu für viele Wasserstoff-Anhänger

Registriere dich oder melde dich an, um die wikifolio Insights zur Plug Power Aktie zu sehen! Registrieren Login

Dass die Energiewende alternativlos ist, ist unumstritten. Dass Wasserstoff ein Teil dieser Energiewende ist, ebenso. Jedenfalls haben Regierungen weltweit hier große Initiativen zur Unterstützung und Förderung der Branche angekündigt. Alldas ändert nichts daran, dass die Branche weiterhin nicht gewinnbringend arbeitet. Der Weg zum Erfolg ist also steiniger als gedacht.

Am Aktienkurs von Plug Power lassen sich Hype und folgende Ernüchterung der Anleger recht deutlich ablesen. Das Papier verteuerte sich von Ende 2018 bis Anfang 2021 von unter einem Dollar auf über 75 Dollar. Dann setzte die Talfahrt ein. Nach Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal 2023 notiert die Aktie bei nur mehr 3,50 Dollar.

Schwache Zahlen und Kapitalbedarf

Der Vorstand meldete für das abgelaufene Vierteljahr einen Verlust von 0,47 US-Dollar je Aktie, womit die Analystenschätzungen einmal mehr deutlich verfehlt wurden. Auch beim Umsatz enttäuschte Plug Power. Dieser legte zwar zu, aber weniger als erwartet. Erschwerend kommt hinzu, dass Plug Power demnächst frisches Kapital benötigt. wikifolio Trader Stefan Krick (Wasserstoff & Brennstoffzellen) warnte im Zuge des wikifolio Aktien-Checks davor, dass dem Unternehmen ohne Kredit oder Kapitalerhöhung binnen weniger Monate das Geld ausgehen würde.

Das alles führte zu Neuberechnungen auf Seiten der Banken, die ihre Gewinnschätzungen und Kursziele zum Teil drastisch reduzierten. Morgan Stanley etwa sieht den fairen Wert der Aktie nur noch bei 3,50 Dollar, nachdem man zuvor noch 9,00 Dollar als Kursziel ausgerufen hatte. Laut aktien.guide liegt die US-Bank damit am unteren Ende einer Spanne, die im Hoch (noch) bis zu 32 Dollar reicht. Allerdings dürfte es hier noch einige Anpassungen geben:

Bei wikifolio.com haben nach dem neuerlichen Kurseinbruch nach den Quartalszahlen zahlreiche Trader die Reißleine gezogen und Verluste realisiert. Noch stärker fielen die Aktivitäten aber auf der Käuferseite aus, wo das reduzierte Kursniveau zum Beispiel für kurzfristige Spekulationen auf eine technische Gegenbewegung genutzt wurde. In Summe war Plug Power in den vergangenen sieben Tagen mit 296 Trades und 182 Käufen (61 Prozent) die am meisten gehandelte Aktien auf wikifolio.com.

Erst zu früh rein und dann erfolgreich gekontert

Dirk Uhle ( DUFF ) hatte die Aktie schon zu Beginn der abgelaufenen Woche in sein wikifolio Value+ gepackt und sich dabei wahrscheinlich eine positive Reaktion auf das Zahlenwerk erhofft. Als die Fakten dann auf dem Tisch lagen, suchte er noch am selben Abend so schnell wie möglich den Ausstieg. „Ein Griff ins Klo, da gibt es nichts zu beschönigen. Dabei noch Glück gehabt, dass der Abschlag nachbörslich nicht noch höher ausfiel“, erklärte Uhle nach der Realisierung der Verluste von 18 bis 19 Prozent. Im Anschluss konnte er einen Teil davon durch einen schnellen 90 Minuten-Trade (+4,2 Prozent) aber wieder wettmachen.

Auch bei dem wikifolio insgesamt hält sich der Schaden durch die überschaubare Gewichtung der Position in Grenzen. Vom jüngst markierten Allzeithoch ging es um nicht einmal zwei Prozent nach unten. Der aktuell mit einer Cashquote von 89 Prozent fahrende Trader hat seit Mitte 2013 eine Performance von 148 Prozent oder 9,1 Prozent im Jahressschnitt erzielen können und dabei den maximalen Verlust auf 27 Prozent beschränkt. Das ist auch deshalb bemerkenswert, weil der Trader von Diversifikation wenig hält und sich auf einige wenige, seiner Meinung nach aussichtsreichste Investments fokussiert.

Value+ DUFF DE000LS9BPN4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +148,5 % seit 06.06.2013 EUR 559.249,67 Investiertes Kapital +19,7 % Performance (1 J) 13,3 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +9,1 Prozent

