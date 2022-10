Richardson Electronics – an der Börse wird geklingelt

Dem US-Unternehmen Richardson Electronics war es daher eine eigene Pressemitteilung wert, dass die Führungsriege des Konzerns am kommenden Montag, dem 24. Oktober, für das Läuten der Schlussglocke der Nasdaq verantwortlich sein darf. Interessierte Zuschauer können das Ganze sogar über einen Livestream verfolgen. In den Genuss dieses besonderen Moments kommt der Technologiekonzern dank seines 75. Firmenjubiläums.

Freude werden die Führungskräfte aber auch an der Kursentwicklung der Aktie haben. Sie ist seit dem Tief während des Corona-Crashs im Frühjahr 2020 von 3,10 US-Dollar auf über 20 Dollar gestiegen. Auf Jahressicht gelang eine Verdoppelung des Börsenwertes. Gestützt wird diese phänomenale Entwicklung von den jüngsten Geschäftszahlen. Im Startquartal des Jahres 2022/23 erzielte das Unternehmen einen Anstieg der Umsätze um 25 Prozent und konnte den Gewinn dabei mehr als verdoppeln. Das neue Segment Green Energy Solutions wuchs besonders stark.

Richardson Electronics als Nummer eins im Depot

Nach den Zahlen sind auch die wikifolio Trader vermehrt auf die US-Aktie aufmerksam geworden. Von den insgesamt 331 Trades in den letzten zwölf Monaten wurden 123 in den vergangenen sieben Tagen getätigt. Damit war Richardson Electronics in diesem Zeitraum eine der am meisten gehandelten Aktien auf wikifolio.com. Bemerkenswert ist dabei vor allem, dass mit 120 Trades satte 98 Prozent der durchgeführten Transaktionen auf Aktienkäufe entfielen.

Einen sehr großen Anteil daran hatte Andre Domaschke ( Fuchs2014), in dessen wikifolio Spekulation übergreifend der Titel dank zahlreicher Käufe in den vergangenen Tagen zum größten Depotwert aufgestiegen ist. Über 18 Prozent seines Portfolios hat der erfahrene Trader mit dieser Aktie bestückt. Das voll investierte wikifolio besteht insgesamt nur aus zehn Positionen. Die Fokussierung auf relativ wenige Werte spiegelt sich im maximalen Verlust wider, der nach nunmehr acht Jahren bei 54 Prozent liegt. Unter dem Strich konnte dennoch eine Performance von über 270 Prozent oder fast 18 Prozent p.a. generiert werden.

Spekulation übergreifend Fuchs2014 DE000LS9FZN4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +270,8 % seit 29.09.2014

-13,6 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 272.489,34 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 17,7 Prozent

Neueinstieg nach erfolgreichem Komplettverkauf

In dem von Dieter Jaworski ( Javo) seit Ende 2012 betreuten wikifolio Die Dividendenstrategie ist die Aktie von Richardson Electronics mit einem Depotanteil von lediglich 0,3 Prozent hingegen der kleinste Wert. Bis vor wenigen Tagen sah das noch anders aus. Die im Laufe des Septembers aufgebaute Position wurde am vergangenen Freitag dann aber komplett aufgelöst. Dabei erzielte der nach unterbewerteten Unternehmen suchende Trader einen Gewinn von 16,4 Prozent. Am Montagmorgen griff er in geringem Umfang dann erneut zu.

Mit seinem Fokus auf dividendenstarken Titeln gelang Jaworski bislang ein Wertzuwachs von 193 Prozent, was einem jährlichen Plus von durchschnittlich 11,5 Prozent entspricht. Zeitgleich konnte der Maximalverlust dauerhaft bei unter 30 Prozent gehalten werden.

Die Dividendenstrategie Javo DE000LS9APT3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +193,1 % seit 06.12.2012

-14,2 % 1 Jahr 0,46 × Risiko-Faktor

EUR 310.244,67 investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 11,5 Prozent

Der frühzeitige Einstieg bringt höhere Gewinne

Auch Sascha Huber ( Hubi) gehört zu den wenigen wikifolio Tradern, die bei der Aktie zuletzt auf der Verkäuferseite standen. Der Trader hatte das Papier allerdings auch schon recht früh (Ende Juli) in sein wikifolio Solar Energy & more aufgenommen, wodurch nun Teilgewinne von fast 30 Prozent realisiert werden konnten. Eine Restposition (1,9 Prozent Depotgewicht) befindet sich weiterhin im Portfolio. Das beinhaltet vor allem Werte aus dem Bereich erneuerbare Energien. Dieser Fokus bescherte ihm bislang ein Plus von 52 Prozent (10,6 Prozent p.a.) sowie einen maximalen Drawdown von 49 Prozent.

Solar Energy & more Hubi DE000LS9BTK2 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +159,2 % seit 08.06.2013

-0,4 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 29.289,90 investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 10,6 Prozent

