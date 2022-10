Verbio – starke Zahlen und politische Abhängigkeiten

Als eine von vielen Optionen wird dabei auch die Ausweitung der Biogaserzeugung in Deutschland diskutiert. Genau in diesem Segment ist das SDAX-Unternehmen Verbio tätig. Folgerichtig sieht der Vorstand den Hersteller von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan auch nicht als Teil des aktuellen Problems, sondern als Teil der zukünftigen Lösung.

An der Börse werden die potenziell erfolgversprechenden Zukunftsaussichten schon seit längerem honoriert, ohne dass die Kurse dauerhaft durch die Decke schießen. Dafür gibt es gerade aus den Reihen der Politik immer noch zu viele kritische Stimmen. Die jüngsten Zahlen des Bioenergieproduzenten können sich aber auf jeden Fall sehen lassen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22 erzielte Verbio dank der weltweit gestiegenen Nachfrage nach Biokraftstoffen ein neues Rekordergebnis. Dabei stieg der Umsatz um 77 Prozent, während der operative Gewinn (EBITDA) sogar um über 200 Prozent gesteigert wurde. Auch der Ausblick klingt vielversprechend. Im laufenden Geschäftsjahr peilt Verbio unverändert ein EBITDA von rund 300 Millionen Euro an. Damit würden die Gewinne um weitere ca. 60 Prozent nach oben klettern.

Aus Überzeugung der größte Depotwert

Bei wikifolio.com ist der potenzielle MDAX-Kandidat bei vielen Tradern sehr beliebt. Aktuell ist die Aktie in über 800 Musterdepots vertreten. Und in den vergangenen sieben Tagen war Verbio mit 99 Trades und 59 Käufen (60 Prozent) eine der am häufigsten gehandelten Aktien auf wikifolio.com. In dem von der SIGAVEST Vermögensverwaltung betreuten wikifolio VV Aktien flexibel ist Verbio mit einem Depotanteil von rund 14 Prozent eindeutig die Nummer eins.

Verbio ist der größte Hersteller von Biomethan. Laut eigenen Aussagen könnte man perspektivisch bis zu 50 Prozent des russischen Erdgases durch Biomethan aus heimischer Produktion ersetzen. Christian Mallek SIGAVEST

Die letzten größeren Aufstockungen haben die Anlagespezialisten im Mai und Juni vorgenommen. Aktuell liegen sie bei der Position mit gut 40 Prozent im Plus. Warum sie von dem Unternehmen so überzeugt sind, zeigt der aktuellste Kommentar zu dem Depot-Schwergewicht: „Verbio ist der größte Hersteller von Biomethan. Laut eigenen Aussagen könnte man perspektivisch bis zu 50 Prozent des russischen Erdgases durch Biomethan aus heimischer Produktion ersetzen. Das könnte in der PCK-Raffinerie in Schwedt gemacht werden, an der Verbio beteiligt ist. Auch eine Verflüssigungsanlage für Bio-LNG wird soeben am Standort Zörbig errichtet.“ Das wikifolio, das im laufenden Jahr einen Rückschlag von 32 Prozent hinnehmen musste, kommt insgesamt dennoch auf eine Gesamtperformance von 87 Prozent (7,2 Prozent p.a.).

-22,7 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 20.946,13 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 7,2 Prozent

Hoffnung auf Wertzuwachs aus politischen Kalkülen

wikifolio Trader Elmar Peine ( Potter) gilt als ausgewiesener Kenner der politischen Bühne und weiß daher wohl recht gut, was in Berlin hinter verschlossenen Türen diskutiert wird. Dieses Wissen will er nutzen, um für sein wikifolio Das Polit-Büro Aktien zu kaufen, „die aus politischen Kalkülen einen Wertzuwachs versprechen“. Mit einer Performance von durchschnittlich 24 Prozent pro Jahr ist ihm das seit Anfang 2013 sehr eindrucksvoll gelungen. Verbio ist in dem auserlesenen Kreis der begrenzten Depotwerte aktuell trotz kleinerer Gewinnmitnahmen sehr prominent vertreten. Das dürfte vielen Aktionären weiter Mut machen.

+3,2 % 1 Jahr 1,15 × Risiko-Faktor

EUR 1.487.332,42 investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 23,6 Prozent

