Rückblick Roadshow 2016 - Anlegen im Zinstief

wikifolio.com war gemeinsam mit dem FinanzenVerlag, HSBC und Consorsbank in zehn Städten Deutschlands unterwegs und lud zu Seminaren rund um moderne Geldanlage. Gemäß dem Motto: „Mehr Rendite durch mehr Wissen – Wie Sie im Zinstief richtig anlegen“ stand die Wissensvermittlung im Bereich der Geldanlage im Vordergrund. Experten von Consorsbank, HSBC, dem FinanzenVerlag und von wikifolio.com teilten ihr Wissen mit den knapp 2.000 Teilnehmern.

Referenten-Team der Roadshow in Köln – von links: Jewgeni Ponomarev (HSBC), Stefan Müller (Consorsbank), Nikolaos Nicoltsios (wikifolio.com), Joachim Spiering (FinanzenVerlag)

Inhaltlicher Schwerpunkt: Rendite in fallenden Märkten

Inhaltlich drehte sich alles um Absicherungsmöglichkeiten bei fallenden Marktphasen. So stellte Stefan Müller, Professional Key Account Manager bei der Consorsbank, unterschiedliche Methoden zur Stopp-Setzung vor. Jewgeni Ponomarev, zuständig für Derivatives Public Distribution, Global Banking and Markets bei HSBC, präsentierte, wie derivative Produkte auch für fallende Märkte richtig eingesetzt werden können. Joachim Spiering, Chefredakteur von “Euro am Sonntag” ging auf die Auswahl der in seinem wikifolio befindlichen Werte näher ein und präsentierte die aktuelle Absicherungsstrategie, die zum Einsatz kommt.

Nikolaos Nicoltsios, Business Development wikifolio.com, stellte die Handelsidee eines Vermögensverwalters vor, die den Investitionsgrad bei erhöhtem Marktrisiko kontinuierlich reduziert.

Hier finden Sie die Roadshow-Präsentation von wikifolio.com zum Download (.pdf)





Feedback: Mehr Informationen und Wissen für Anleger

Wir freuen uns, dass die Vorträge von wikifolio.com ein sehr positives Feedback erhalten haben und als sehr praxisnah empfunden wurden. Viele Besucher der Roadshow haben Interesse an generellen Informationen zum Thema Geldanlage geäußert, aber auch zur Funktionsweise von wikifolio.com und den wikifolio-Zertifikaten im Speziellen. Eine Bitte, der wir natürlich gerne nachkommen:

An dieser Stelle bedanken wir uns auch bei unseren Partnern HSBC, Consorsbank, FinanzenVerlag, sowie bei Kursplus für die Organisation. Ein großes Dankeschön gilt auch allen Teilnehmern für ihr reges Interesse und die zahlreichen Fragen.

Uns hat es richtig Spaß gemacht!

