Was passiert am Hexensabbat mit Aktien?

Zu bestimmten Zeiten – auch „triple witching hours“ genannt – stellen viele Investoren ihre bestehenden Kontrakte glatt, was zu hohen Handelsaktivitäten führt.

Der viermal jährlich stattfindende Hexensabbat wird auch „dreifacher“ oder „großer Hexensabbat“ genannt beziehungsweise im Englischen „quadruple witching day“ – abgekürzt „quad witching day“ – oder traditionell „triple witching day“.

Die Hexensabbat-Termine 2021 bis 2023

Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der Hexensabbat-Verfallstermine 2021, 2022 und 2023 für Ihre Unterlagen:

Dreifacher Hexensabbat 2021:

19. März 2021

18. Juni 2021

17. September 2021

17. Dezember 2021

Dreifacher Hexensabbat 2022:

18. März 2022

17. Juni 2022

16. September 2022

16. Dezember 2022

Dreifacher Hexensabbat 2023:

17. März 2023

16. Juni 2023

15. September 2023

15. Dezember 2023

Am 18. Juni 2021 ist es somit wieder so weit: Viele Kontrakte laufen an diesem Hexensabbat aus. Wie beeinflusst das die Kurse?

Welchen Effekt hat der Hexensabbat auf Aktien?

Wir wollen nun den Effekt des Hexensabbats auf Aktien untersuchen. Der folgende Chart zeigt den mittleren Verlauf des S&P 500 in den 15 Handelstagen vor und nach dem Hexensabbat. Errechnet wurde er über die vergangenen 15 Jahre, in denen insgesamt 59 dreifache Hexensabbat-Verfallstermine stattfanden. Die horizontale Skala zeigt die Anzahl der Tage vor und nach dem Hexensabbat, die vertikale den durchschnittlichen Verlauf in Prozent. Mit orangener Farbe ist der Hexensabbat selbst markiert.

Vor dem Hexensabbat steigt der S&P! Mittlerer Verlauf des S&P 500 Index 15 Tage vor und nach dem Hexensabbat, 59 Events zwischen 2006 und 2021

Sie erkennen, dass der S&P 500 ab dem 6. Tag vor bis zum Vortag des Hexensabbat typischerweise steigt (markierter Bereich). Der durchschnittliche Anstieg während dieses Zeitraums von 5 Handelstagen betrug 0,58 Prozent. Er fand in 42 der 59 Fälle statt.

Am Hexensabbat selbst sind die Kurse typischerweise rückläufig. Das ist insbesondere für die vielen Investoren von Bedeutung, die nicht rollen, sondern am Hexensabbat ihre Position schließen. Wer long ist, sollte erwägen, dies am Vortag zu tun.

Insgesamt ist die Woche des dreifachen Hexensabbats typischerweise freundlich – bis auf den letzten Tag, dem Hexensabbat selbst.