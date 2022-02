Bringen die Olympischen Winterspiele Gold für die Aktienmärkte?

Obwohl China derzeit mit vielen Problemen konfrontiert ist, die mit geopolitischen Spannungen, der Pandemie und diplomatischen Boykotten zu tun haben, gibt es zahlreiche andere positive Auswirkungen, die sich aus der Ausrichtung eines solchen Ereignisses ergeben. So sind die Olympischen Spiele in der Regel mit erheblichen Investitionen in die Infrastruktur verbunden und kurbeln den Tourismus in der Gastgebernation an.

Für den starken Aufschwung im Vorfeld solcher Veranstaltungen gibt es mehrere Gründe: Mit sportlichen Großereignissen sind in der Regel hohe Ausgaben der öffentlichen Hand verbunden – und natürlich werden infolge der Medienberichterstattung auch private Investoren angelockt.

Ob die Anleger bisher die Goldmedaille (unter dem Motto "Schneller, höher, stärker - gemeinsam") geholt haben, lässt sich anhand der historischen Daten der Aktienmärkte der Gastgeberländer feststellen. Daraus geht hervor, dass die Rallye in der Regel viele Monate vor dem Ereignis beginnt und im Monat vor Beginn des Ereignisses in einen starken Abwärtstrend übergeht. Diese Erkenntnisse spiegeln sich auch in den Aktien von Unternehmen wider, die mit dem Bau von Arenen und Heiz- und Kühlsystemen zu tun haben, wie zum Beispiel: Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co; Beijing North Star Co; oder Lander Sports Development Co - Sektoren, die durch die Infrastrukturinvestitionen für die Olympischen Spiele in Peking beflügelt werden.

Aber noch mehr interessiert mich, ob sich nach dem Beginn der Olympischen Spiele weitere gute Einstiegsmöglichkeiten bieten.

Ein Blick auf den saisonalen Chart des Shanghai Composite Index zeigt, dass er in den letzten 15 Jahren vom 1. bis zum 20. Februar in eine starke saisonale Phase eingetreten ist. In dieser Zeitspanne von nur 11 Handelstagen stieg der Index im Durchschnitt um 4,7 Prozent. Darüber hinaus sind die Renditen in diesem Zeitraum seit 2007 durchgängig positiv - die blauen Balken in der Grafik unten.

Saisonaler Chart des Shanghai Composite Index berechnet über die letzten 15 Jahre Starke saisonale Renditen im Februar. Mehr Details auf www.seasonax.com

Natürlich sind vergangene Ergebnisse und saisonale Muster kein Hinweis auf die zukünftige Performance, insbesondere nicht auf zukünftige Markttrends.

Eine weitere interessante Entdeckung, auf die ich gestoßen bin, steht im Zusammenhang mit Chinas neuer staatlich gestützter digitaler Währung. China hat enorme Anstrengungen unternommen, um den digitalen Yuan pünktlich zu den Olympischen Spielen als Teil des Zahlungssystems einzuführen. Was jedoch niemand zu bemerken scheint, ist, dass diese digitale Version der Währung neben Bargeld eine von nur drei Zahlungsmöglichkeiten an den Spielorten ist.

Gibt es noch mehr Trophäen zu holen?

Auf der Suche nach dem dritten Zahlungsanbieter habe ich mir die Hauptsponsoren der diesjährigen Olympischen Winterspiele angesehen und bin sofort auf Visa gestoßen. Könnten die Gewinne von Visa im Februar noch einmal angekurbelt werden, und gibt es andere technische und fundamentale Gründe, die zu künftigen Gewinnen beitragen könnten?

Bei der Analyse eines saisonalen Charts von Visa lässt sich leicht erkennen, dass in den letzten 13 Jahren eine starke saisonale Tendenz vom 27. Januar bis zum 18. Februar besteht. In dieser Zeitspanne von nur 16 Handelstagen stiegen die Aktien im Durchschnitt um 6,87 Prozent.

Saisonaler Chart von Visa berechnet über die letzten 13 Jahre Details dazu auf www.seasonax.com

Der saisonale Chart zeigt den durchschnittlichen Kursverlauf der Aktie über die vergangenen Jahre. Die horizontale Achse zeigt die Zeit im Verlauf des Kalenderjahrs und die vertikale Achse zeigt die prozentualen Veränderungen im Wert der Aktie (indexiert auf 100).

Darüber hinaus waren die Renditen in diesem Zeitraum seit 2009 durchgängig positiv, mit nur einem Ausreißerjahr im Jahr 2018, wie aus der nachstehenden Grafik zu erkennen ist.

Visa, Ertrag in Prozent zwischen 27.01 und 18.02., in einzelnen Jahren seit 2009 Details auf www.seasonax.com

Wird sich diese saisonale Markt-Anomalie im Jahr 2022 wiederholen? Das werden wir abwarten müssen.