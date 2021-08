Machen Sie sich zum Abheben bereit

Nicht nur „traditionelle Anlagen“ stiegen stark, auch Kryptowährungen hatten ihre fünf Minuten Ruhm. Die positive Stimmung erreichte eine neue Dimension, als Richard Branson mit Virgin Galactic ins All flog und somit einen neuen Meilenstein für die Zukunft der Luftfahrtindustrie setzte. Für uns Normalsterbliche sind die ersten kommerziellen Flüge für 2022 geplant, und es werden hohe Gebote für Tickets abgegeben.

Wer sich einen Startpreis von 450.000 Dollar pro Sitzplatz nicht leisten kann, muss sein Bedürfnis nach neuen Zielen und Erlebnissen mit den guten alten Fluggesellschaften befriedigen. Obwohl die weltweite Pandemie der Branche enorme Verluste gebracht und die Flugzeuge am Boden festgenagelt hat, zeichnet sich bereits eine Erholung der Branche ab. Die Fluggesellschaften haben den Zugang zu Urlaubszielen erweitert und erholen sich langsam von den weltweiten Lockdowns.

Die saisonalen Muster im Luftfahrtsektor führen ab Ende August auch zu einer Erholung der Aktien mehrerer Fluggesellschaften. Eine von ihnen ist Southwest Airlines , eine der führenden Fluggesellschaften in den USA. Das Unternehmen konzentriert sich primär auf Kurzstrecken- und Punkt-zu-Punkt-Flüge. Während der Pandemie hat das Unternehmen Verluste erlitten. Es stellt sich jedoch die Frage, ob die Aktie in der historisch starken Saison wieder an Stärke gewinnen wird.

Southwest betreibt ein weitgehend auf Freizeitreisende ausgerichtetes Inlandsnetz und verfügt über eine der stärksten Bilanzen der Branche. Diese Eigenschaften erweisen sich als besonders wertvoll: Der Freizeitflugverkehr hat sich schneller erholt als der Geschäftsreiseverkehr und internationale Langstreckenflüge.

Ein Blick auf die Entwicklung der Southwest Airlines-Aktie in der Vergangenheit lässt uns einige Schlussfolgerungen ziehen und erlaubt es uns, entsprechende Vorbereitungen für die Zukunft zu treffen.

Saisonaler Chart von Southwest Airlines über die vergangenen 10 Jahre Southwest Airlines steigt typischerweise ab September. Details auf www.seasonax.com

Der saisonale 10-Jahres-Chart von Southwest zeigt einen starken Anstieg der Aktie im zweiten Halbjahr ab September. Bevor wir eine tiefere Analyse durchführen, sei darauf hingewiesen, dass der saisonale Chart den durchschnittlichen Kursverlauf der Aktie über die vergangenen 10 Jahre zeigt. Die horizontale Achse zeigt die Zeit im Verlauf des Kalenderjahrs und die vertikale Achse zeigt die prozentualen Veränderungen im Wert der Aktie (indexiert auf 100).

Anders gesagt, die Aktie befindet sich in einer saisonal günstigen Phase vom 3. September bis zum 7. Dezember. Im Schnitt hat Southwest Airlines während dieses Zeitraums in den letzten 10 Jahren einen soliden Ertrag von 18,37 Prozent erzielt, was einem sehr respektablen annualisierten Gewinn von 91,90 Prozent entspricht.

Eine weitere Analyse zeigt die Häufigkeit der positiven Erträge während dieser Phase. Das folgende Balkendiagramm zeigt den Ertrag von Southwest Airlines im relevanten Zeitraum vom 3. September bis zum 7. Dezember in jedem Jahr seit 2011. Blaue Balken stehen für Jahre mit Gewinnen, rote Balken für Verluste.

Ertrag des saisonalen Musters für jedes Jahr seit 2011

Fliegende Aktien

Eine Analyse der vergangenen Performance der S&P 500-Sektorindizes deutet an, dass die Industriewerte in den kommenden Monaten die Führung übernehmen werden. Southwest ist jedoch nicht die einzige Fluggesellschaft, die in den kommenden Monaten eine starke Saisonalität aufweist. Delta Air Lines und Alaska Air Group haben ebenfalls meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

In den vergangenen 10 Jahren ist die Alaska Air Group typischerweise vom 24. August bis zum 30. November in eine starke saisonale Phase eingetreten. In dieser Zeitspanne von 69 Handelstagen sind die Aktien im Schnitt um 18,51 Prozent gestiegen.

Saisonaler Verlauf von Alaska Air Group in den vergangenen 10 Jahren Details zum Chart auf www.seasonax.com

Darüber hinaus sind die Erträge des Musters in diesem Zeitraum seit 2011 durchgängig positiv gewesen, mit einem einzigen Ausreißer im Jahr 2017, als die Aktie im Berichtszeitraum einen Verlust von 5,49 Prozent verzeichnet hat.

Ertrag des saisonalen Musters für jedes Jahr seit 2011

Analog zu Alaska Air Group hat auch Delta Air Lines in den letzten 10 Jahren vom 25. August bis zum 15. Dezember positive saisonale Erträge erzielt.

Saisonalität spielt in der Reisebranche eine große Rolle. Zum einen ist sie von der Art der Reise geprägt. Freizeitreisen werden während der Schulferienzeiten stärker nachgefragt. Geschäftsreisen sind in der Regel im Sommer schwach, wenn viele Geschäftsreisende im Urlaub sind. Diese Ergebnisse sind auch in den Quartalsberichten der Unternehmen ersichtlich, die im Laufe des Jahres veröffentlicht werden. Gute Wetterbedingungen sind ein weiterer Faktor, der den Freizeitverkehr beeinflusst und die Nachfrage nach zusätzlichen

Sitzplätzen steigern kann.

Bei der Analyse der einzelnen Aktien ist es wichtig, die aktuelle Marktlage sowie die jüngsten negativen Auswirkungen der Pandemie zu berücksichtigen, die im dritten und vierten Quartal 2021 das Erzielen von Gewinnen erschweren könnten. Investoren, die die Saisonalität ihres Marktes verstehen, können ihre Strategien mit den erwarteten saisonalen Effekten abstimmen.