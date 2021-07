Let the Games Begin - Fußball und der Aktienmarkt

Für viele Fans ist es DAS Sportereignis des Jahres. Nach den langen Lockdowns und Ausgehverboten werden sich die Fußballstadien endlich wieder mit ihren natürlichen Bewohnern füllen - den Fans.

Es ist kein Geheimnis, dass die Fußballbranche mit all ihren Nebengeschäften eine Geldmaschine ist. Neben dem Verkauf von Eintrittskarten für Spiele verdienen die Vereine Geld in Bereichen wie Übertragungs- und Sponsoren-Rechte, Einzelhandel, Merchandising, Bekleidung und Produktlizenzen. Gleichzeitig wecken diese großen Sportereignisse auch die Erwartungen und den Appetit der Anleger auf Fußball-Aktien.

Tore an der Börse schießen

Einer der Vereine, der all diese Aktivitäten beherrscht und von Investoren hochgeschätzt wird, ist Borussia Dortmund. „Die Schwarz-Gelben“ bedürfen keiner besonderen Vorstellung. Der 1909 gegründete Verein hat in seiner „Karriere“ viele große Meilensteine gesetzt und trägt seine Heimspiele im 80.000 Zuschauer fassenden Westfalenstadion (offiziell Signal Iduna Park genannt) aus.

Wie beim Fußballspiel ist auch an der Börse das Timing alles! Um an der Börse die richtigen Züge zu machen und zu punkten, kann es nicht schaden, mit den starken saisonalen Phasen der Fußballaktien im Jahresverlauf vertraut zu sein. Die Aktie von Borussia Dortmund bringt typischerweise in den Sommermonaten des Jahres starke Gewinne. Eine detaillierte Analyse und die Phase der saisonalen Stärke sind in dem untenstehenden saisonalen Chart zu sehen.

Saisonaler Chart Der saisonale Chart zeigt den durchschnittlichen Kursverlauf der Aktie über die vergangenen Jahre. Die horizontale Achse zeigt die Zeit im Verlauf des Kalenderjahrs und die vertikale Achse zeigt die prozentualen Veränderungen im Wert der Aktie (indexiert auf 100).

Saisonaler Chart von Borussia Dortmund über die vergangenen 15 Jahre Details zum Chart gibt's auf seasonax.com.

In der starken saisonale Phase vom 28. Juni bis 31. August (kalkuliert über die vergangenen 15 Jahre) hat Borussia Dortmund in diesem Zeitraum im Durchschnitt einen soliden Ertrag von 12,17 Prozent generiert, was einem sehr respektablen annualisierten Gewinn von 96,76 Prozent entspricht.

Eine weitere Analyse zeigt die Häufigkeit der positiven Erträge in dieser Phase. Das folgende Balkendiagramm zeigt den Ertrag der Borussia Dortmund-Aktie im entsprechenden Zeitraum zwischen 28. Juni und 31. August in jedem Jahr seit 2006. Blaue Balken kennzeichnen Jahre mit positiven Erträgen, rote Balken zeigen Verlustjahre.

Ertrag des saisonalen Musters für jedes Jahr seit 2006

In den vergangenen 15 Jahren war 2020 das einzige Jahr, in dem die Aktie im Juli und August Investoren keine Gewinne beschert hat. Lockdowns und COVID-19-Beschränkungsmaßnahmen haben eine große Rolle dabei gespielt, da sie die Bewertung der Aktie unter Druck gesetzt haben. Abgesehen von 2020 waren die Erträge jedoch sehr stabil und konsistent, was die Stabilität und Zuverlässigkeit dieses saisonalen Musters bezeugt.

Auch wenn es an den Märkten keine Garantie gibt, dass sich ein Kursmuster wiederholen wird, helfen saisonale Charts dabei, sich der besonderen Anomalien im Jahresverlauf gewahr zu sein und sich einen soliden statistischen Vorteil für die Anlagestrategie zu verschaffen.

Ein weiterer Fußball-Club zeigt einen starken saisonalen Trend in den Sommermonaten. Der Juventus Football Club, der den Spitznamen Vecchia Signora („die alte Dame“) trägt, hat seinen Fans als Rekordtitelträger in den italienischen Fußball-Wettbewerben viel Freude bereitet. Die Aktie von Juventus Turin weist historisch ebenfalls eine starke saisonale Phase im dritten Quartal des Jahres auf.

Saisonaler Chart von Juventus Turin über die vergangenen 15 Jahre Mehr Details auf seasonax.com.

Im markierten Zeitraum vom 29. Juni bis zum 9. September hat die Aktie von Juventus Turin einen durchschnittlichen Ertrag von 18,07 Prozent erzielt und hat in 80 Prozent der Fälle in den vergangenen 15 Jahren Gewinne generiert. Von Interesse sind auch die durchschnittlichen monatlichen Bewegungen der letzten 15 Jahre, die ebenfalls auf starke saisonale Erträge in den Sommermonaten hindeuten.

Juventus Turin, durchschnittliche monatliche Erträge über die vergangenen 15 Jahre

Ob das Abflauen der Pandemie dieses Jahr wieder für eine starke Sommersaison sorgen wird, wird sich in Kürze erweisen.

Betreten Sie die Welt der saisonalen Chancen

Abgesehen von diesen beiden Giganten gibt es noch eine Reihe anderer Fußballvereine, die eine Marktkapitalisierung in den Milliarden von Dollar vorweisen. Viele sind an verschiedenen Börsen notiert, wie zum Beispiel Manchester United oder Ajax . Neben den Aktien der Fußballvereine gibt es auch viele andere Aktien, die von saisonalen Effekten im Zuge großer Sportereignisse profitieren, darunter die von Nike , Anheuser-Busch InBev oder PepsiCo .

Um das Auffinden solcher Handelschancen noch leichter zu machen, haben wir den Seasonality Screener eingeführt. Der Seasonality Screener ist ein Analyse-Instrument zur Identifizierung von Handelschancen mit überdurchschnittlichem Gewinnpotential auf der Basis vorhersehbarer saisonaler Muster, die sich in fast jedem Kalenderjahr wiederholen.