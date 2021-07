Inflationsgefahr: Spricht auch die Saisonalität für Gold?

Die US-Notenbank tat die steigende Inflation mit den Worten „vorübergehend“ ab und beließ die Leitzinsen in der Nähe von lächerlich niedrigen 0 Prozent. Angesichts eines Ersparnisüberhangs von 3,5 Billionen US-Dollar allein seit Anfang 2020 (gemessen am Trend der Geldmenge M2) drohen hohe Inflationsraten jedoch alles andere als „vorübergehend“ zu werden.

Hinzu kommt, dass der amerikanischen Notenbank die Hände weitgehend gebunden sind: Wegen des hohen Schuldenniveaus kann sie die Zinsen kaum anheben. Täte sie es, wären massenhafte Konkurse in der Privatwirtschaft und Probleme bei der Staatsfinanzierung die Folge.

Es drohen also nachhaltig hohe Inflationsraten bei zu tiefen Zinsen. Das sind paradiesische Zustände für das unverzinste Gold, das in solchen Phasen zu geringer Realverzinsung typischerweise steigt. Liegt derzeit auch ein saisonal guter Zeitpunkt für Goldkäufe vor?

Der folgende saisonale Chart von Gold zeigt den mittleren Verlauf des Goldpreises über 25 Jahre in Abhängigkeit von der Jahreszeit. Auf der horizontalen Achse des Charts ist die Zeit im Jahr eingetragen, auf der vertikalen Achse weist er Preisinformation auf.

Gold in US-Dollar, saisonaler Verlauf, ermittelt über 25 Jahre

Gold fällt saisonal von Ende Februar bis in den Juli hinein. Anstiege erfolgen dann ab Juli bis Anfang Oktober und dann erneut ab Mitte Dezember. Jetzt ist somit ein guter Zeitpunkt für Goldkäufe.

Disclaimer: Tea Muratovic ist seit vielen Jahren in der Finanzindustrie tätig und verfügt über einen umfangreichen Hintergrund im internationalen Marktumfeld. Ihre Stärke liegt im Bereich Kapitalmarktprodukte & Asset Management. Als Gründerin von Seasonax Capital wurde sie mit dem Female Austrian Investor Award 2019 ausgezeichnet. Das Ziel des Seasonax-Teams ist die Optimierung der Investitionsentscheidungen mithilfe saisonalen Timings und saisonaler Selektion auf Basis umfangreicher empirischer Analyse historischer Daten.

