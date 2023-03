Top Trade der Woche: + 155,73 %

Zum zweiten Mal in diesem Monat erzielte Björn Bröcher ( Rogall) mit dem Verkauf von 3U-Holding-Aktien einen der Top Trades der Woche. Am Montag (20.03) trennte er sich in seinem wikifolio Aktien-Werte und Trading mit einem Gewinn von 155,73 % von Papieren der deutschen Beteiligungsgesellschaft. Zum fünften Mal ließen die 3U-Holding-Aktien im März damit die Kasse des Traders klingeln. Insgesamt machten die Trades einen Anteil im Portfolio von 3,27 % aus. Aktien der 3U Holding hat sich Bröcher im Februar 2019 erstmals ins wikifolio gelegt. Die 3U-Aktie ist nach den Verkäufen mit aktuell 9,4 Prozent Gewichtung nach wie vor die größte Einzelaktien-Position in Aktien-Werte und Trading.