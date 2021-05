Geld anlegen 4 Kids – der NEO Coach weiß, wie

Diese Verbindung von Aktien- und Lebenskunst dominiert auch Priers wikifolio NEO BOOM 4Kids and Hits ESG . Aus der Herausforderung entstanden, Geld für seine Kinder anzulegen, investiert Prier nun in nachhaltig, ethisch und ökologisch operierende Unternehmen, mit dem klaren Ziel den Markt zu schlagen. „Es soll in die Zukunftsthemen investiert werden, die dazu beitragen, die Welt nicht weiter auszubeuten, sondern für unsere Kinder zu erhalten“, so heißt es in der Handelsidee. Es geht also ums Wirtschaften im Einklang mit Mensch und Natur und um potentielle Highflyer aus den Bereichen Digitalisierung, alternative Energien, Elektromobilität, Kryptowährungen, Umweltschutz und Gesundheitswesen.