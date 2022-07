"Die Baisse ist meiner Meinung nach noch nicht zu Ende"

Doris Beer ( TraderLady ) ist eine echte wikifolio-Veteranin. Seit 2012 ist sie als Mitglied mit dabei. RS Handelssysteme , ihr heute erfolgreichstes wikifolio, eröffnete sie nur wenige Monate später. Die Strategie, mit der die Traderin eine durchschnittliche jährliche Performance von 10,2 Prozent erzielt, erklärt Beer wie folgt: „Das Zertifikat investiert nach einem automatischen Handelssystem, das sich an der Methode der Relativen Stärke orientiert. Das Anlageverfahren wurde Ende der 60er Jahre vom Amerikaner Robert Levy entwickelt und sieht vor, das Anlagekapital in jene Aktien zu investieren, die bereits in der Vergangenheit hohe Kurssteigerungen aufgewiesen haben.“ Laut Beer erwies sich diese Strategie vor allem bei mittelgroßen Unternehmen als erfolgreich. Das Anlageuniversum von RS Handelssystem umfasst deshalb ausschließlich Titel aus MDAX, SDAX und TecDax.

Die Märkte bieten derzeit allgemein kein gutes Bild. Am besten sehen noch einige Börsen in Asien aus (Singapur, Hongkong). Singapur befindet sich - jedenfalls im Bereich der Small- und Midcaps - nach wie vor in einem Aufwärtstrend. Und in Hongkong könnte es jetzt sein, dass eine Bodenbildungsphase kurz vor ihrem Abschluss steht.