„Virtuelles Entertainment bietet unheimliches Wachstumspotenzial“

In meinem wikifolio setze ich auf…

Fabian Dreher ( uva ): Die aufstrebende Online-Gaming und E-Sports-Branche. Im Speziellen setze ich auf die größten Unternehmen in dem Bereich, welche meines Erachtens am stärksten von dem schnellen Wachstum profitieren werden.

Drei Unternehmen, an die ich langfristig glaube, sind…

Derivate. In meinem Portfolio setzte ich ausschließlich auf Aktien.

Bücher und Filme. Vor allem der Film „Wolf of Wall Street“ hatte es mir angetan und ich begann daraufhin mit Penny Stocks zu handeln. Dass man hiermit wenig Geld verdienen kann und Jordan Belfort eigentlich reich durch dicke Courtagen (und natürlich Betrug) wurde, habe ich erst etwas später gelernt. Trotzdem gab mir diese Erfahrung den Ansporn, mehr zu lernen und so habe ich angefangen „seriösere“ Investments zu tätigen.

Der schlimmste Fehler, den man als Anleger an der Börse machen kann, ist…

zu kurzfristig zu denken. Man darf nie vergessen, dass hinter jeder Aktie ein reales Unternehmen steht und dass das tägliche Auf und Ab an den Börsen nicht immer die Realwirtschaft widerspiegelt. Warren Buffett hat einmal gesagt: „Eine Farm kauft man nicht, weil heute das Wetter gut ist.“

Das aktuelle Börsenumfeld ist nicht ganz so einfach. Was beherrscht den Markt aktuell?

Was wir derzeit sehen, ist zum Einen eine Rotation von Technologieaktien zu Industrieaktien und zum Anderen eine neu aufstrebende Inflationsangst. Dadurch steht der Technologiesektor deutlich unter Druck und es ist auch eine verstärkte Volatilität zu beobachten.

Wie gehen Sie mit dem aktuell schwierigen Marktumfeld in Ihrem wikifolio um?

Die Corona-Pandemie und der einhergehende Lockdown hat virtuellem Entertainment einen kurzfristigen Boost gegeben sowie langfristige Trends verstärkt. Meines Erachtens kam es hier zu einer Überhitzung in diesem Sektor, welche sich jetzt wieder eingependelt hat. Ich sehe noch ein unheimliches Wachstumspotenzial und daher keine Notwendigkeit meine derzeitige Portfoliokomposition signifikant zu verändern. Zudem sind Aktien im Allgemeinen ein guter Inflationshedge.

Wo findet man in den nächsten Monaten Investmentchancen? Und was sind darüber hinaus die großen Megatrends, in die das Geld fließen wird?