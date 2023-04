Verbio – schlimmer kann’s nicht werden, oder?

Zu kämpfen hat Verbio mit sinkenden Ethanolpreisen, was auf das Ergebnis und damit auch auf den Aktienkurs drückt. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 (Ende Dezember) musste Verbio einen Rückgang beim Bioethanol-Preis um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum hinnehmen. Konzernweit stiegen die Erlöse unterm Strich um 6 Prozent auf 485,5 Mio. Euro. Im ersten Halbjahr lag das Plus noch bei 33 Prozent auf 1,08 Mrd. Euro. Auf Halbjahressicht konnte Verbio höhere Preise für Biodiesel und -ethanol realisieren.

Prognose bestätigt, Sentiment positiv

Das EBITDA ging aufgrund höherer Rohstoff- und Energieinputpreise außerdem von 187,2 Mio. auf 170,3 Mio. zurück. Die Gesamtjahresprognose wurde trotzdem bestätigt. Das Management stellt weiterhin ein EBITDA in Höhe von 300 Mio. Euro in Aussicht. Im Vorjahr lag der entsprechende Wert, aufgrund der höheren Absatzpreise, noch bei 503 Mio. Euro.

Der Kurssturz der Aktie hatte letztlich noch eine negative Folge: Verbio musste aufgrund der schlechten Performance zurück in den SDAX. Auf wikifolio.com bleibt das Papier dennoch in einer Reihe von wikifolios enthalten, die auf nachhaltige Unternehmen bzw. den Kampf gegen den Klimawandel setzen. Auch das sich Europa aus der russischen Energie-Abhängigkeit lösen will, spielt Verbio in die Hände - oder sollte es zumindest langfristig. Das Sentiment ist nach dem Kurssturz durchwegs positiv:

Bei 40 Euro nochmal nachgekauft

Vom Kursverfall der Verbio-Aktie bin ich genervt, aber inhaltlich entspannt. Lennart Marxen Moneyboxer

Lennart Marxen setzt in seinem wikifolio Smart Selection - Green auf Unternehmen, die nachhaltige Produkte anbieten. Verbio ist mit einer Gewichtung von gut 8 Prozent der zweitgrößte Depotwert. Im Youtube-Video nimmt Marxen Stellung zu der Performance des wikifolios seit Jahresanfang. Und spricht auch über das Sorgenkind Verbio: „Ich habe es nicht für besonders wahrscheinlich gehalten, dass Verbio so tief fällt.“

Fundamental ist er weiter vom Unternehmen überzeugt: „Ich möchte Verbio auch auf die nächsten Jahre halten. Ich habe bei 40 Euro nochmal nachgekauft und die Position vergrößert.“ Warum er an die Verbio-Story glaubt, erklärt er im Video. Ab Minute 6:25 geht’s los.

Umsatzwachstum voraus?

Gelingt Verbio der Ausbau in den USA und Indien, ist die Aktie aktuell sehr günstig bewertet, zumal man die Investitionen aus den erwirtschafteten Gewinnen finanziert. Christian Mallek SIGAVEST

Christian Mallek von der SIGAVEST Vermögensverwaltung ist im Rahmen des wikifolios VV Aktien flexibel ebenfalls in Verbio engagiert. Anfang April kommentierte er: „Verbio als größter Hersteller von Biokraftstoffen wird vom Umweltministerium permanent behindert. Da ist es logisch und konsequent, wenn Verbio den weiteren Ausbau im Ausland vornimmt. Soviel zum Thema Investitionsstandort Deutschland. Die Strohbiogasanlage in Iowa (USA) wird nun die Größte werden und soll Biogas für erdgasbetriebene Trucks und Busse herstellen. In Indien wird eine Anlage zur Herstellung von Biomethan erweitert. Der Jahresumsatz soll bis 2025 dann auf 2,5 bis 2,6 Mrd. Euro steigen und der Gewinn pro Aktie bei 3,80 bis 4 Euro liegen. Gelingt Verbio das, ist die Aktie aktuell sehr günstig bewertet, zumal man die Investitionen aus den erwirtschafteten Gewinnen finanziert. Die EK-Quote liegt deutlich über 70 Prozent.“ Auch Mallek spricht die Volatilität des Geschäfts nach dem jüngsten Umsatzrückgang und Kursverfall der Aktie an: „Die Preise für Biokraftstoffe schwanken stark, das muss man mit einkalkulieren. Aber das aktuelle Niveau ist sehr attraktiv. Wir bleiben investiert.“

