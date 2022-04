„Zertifikate und Hebelprodukte sind elementarer Bestandteil unserer DNA“

Herr Geiger, disruptive Technologien verändern die Geldanlage und die Finanzbranche allgemein. Wie haben sich die Ansprüche der Kunden und das Angebot von Vontobel verändert?

In den letzten beiden Jahren haben viele neue Anleger den Kapitalmarkt und strukturierte Produkte für sich entdeckt. Dabei konnte Vontobel einmal mehr die Stärke dieser Produkte unter Beweis stellen: handelbare und kostengünstige Marktzugänge für Privatanleger. Durch Produktvielfalt und Innovationsgeist konnten Privatanleger für jede Markterwartung und jede Risikoneigung das passende Produkt finden. Das spiegelte sich sowohl in den Handelsumsätzen wie auch beim investierten Volumen wider. Anleger bewirtschaften heute ihr Portfolio aktiver und verfügen über deutlich mehr Finanz- und Börsenwissen. Die letzten beiden Jahre haben bei selbstentscheidenden Privatanlegern einen großen Know-How Schub erzeugt und sie dem Kapitalmarkt nähergebracht.

Was kennzeichnet aus Ihrer Sicht den deutschen und österreichischen Markt, gibt es hier Besonderheiten? In welchen weiteren Märkten ist Vontobel tätig und wo liegen hier die Schwerpunkte?

Wir haben Anfang April unsere europäische Präsenz ausgebaut und in Norwegen eine Reihe von Hebelprodukten auf den Markt gebracht. Neben der Schweiz, Deutschland, Österreich, Italien und Frankreich haben wir in den vergangenen Jahren erfolgreich auch die nordischen Märkte Schweden, Finnland und Dänemark erschlossen. Allerdings ist die Produktpalette für deutsche und österreichische Anleger mit rund 150.000 Anlage – und Hebelprodukten am umfangreichsten und diversifiziertesten.

Der deutsche Markt für strukturierte Produkte ist sehr kompetitiv. Was zeichnet Vontobel hier aus? Womit punktet man bei den Kunden?

Strukturierte Produkte sind die Spezialität von Vontobel. In ganz Europa und insbesondere in der Schweiz und Deutschland gehört Vontobel zu den Top-Anbietern von Zertifikaten, Aktienanleihen und Hebelprodukten. In ruhigen wie in turbulenten Börsenzeiten erwarten unsere Kunden einen zuverlässigen Partner mit langjähriger Erfahrung und Expertise. In ruhigen Phasen möchten sie innovative Produktideen schnell und effizient umsetzen. Das professionelle und eingespielte Team von Vontobel bietet bei der Entwicklung, dem Vertrieb und dem Handel der ganzen Bandbreite strukturierter Produkte erstklassige Lösungen und einen hervorragenden Service. Zertifikate und Hebelprodukte gehören bei Vontobel zum Kerngeschäft. Daher sind sie auch elementarer Bestandteil unserer DNA. Zahlreiche Produktinnovationen wie Alpha-Zertifikate, diverse Spezialitäten bei Aktienanleihen, Krypto-Zertifikate und -Hebelprodukte sowie eine ganze Reihe investierbarer Megatrends wurden von Vontobel Experten erfunden und strukturiert.

wikifolio hat einen großen Beitrag zur Demokratisierung der Geldanlage geleistet und das Social Trading quasi erfunden. Wir möchten gemeinsam mit wikifolio das Social Trading weiterentwickeln und den wikifolio Tradern mit Produktinnovationen und exzellentem Service zur Seite stehen. Heiko Geiger, Zertifikate-Experte bei Vontobel

Über 130.000 Vontobel-Produkte sind ab sofort auf wikifolio handelbar. Wie passt wikifolio in Ihre Strategie und was erhoffen Sie sich von der Zusammenarbeit?

wikifolio.com hat sich seit nunmehr fast zehn Jahren als attraktive Plattform etabliert und spricht die Trader-Community von Börsenneulingen bis zu Aktienmarktbegeisterten an. Die Zusammenarbeit unterstreicht den weiteren Ausbau unserer Vertriebskanäle und betont die Kundenzentriertheit als wesentlichen Erfolgsfaktor der Vontobel-Philosophie. wikifolio hat einen großen Beitrag zur Demokratisierung der Geldanlage geleistet und das Social Trading quasi erfunden. Wir möchten gemeinsam mit wikifolio das Social Trading weiterentwickeln und mit Produktinnovationen und exzellentem Service den wikifolio Tradern zur Seite stehen. Darüber hinaus bietet wikifolio eine nahezu perfekte Ergänzung für unsere Digitalisierungsstrategie.

Welche Produkte (Aktien, Zertifikaten oder Krypto-ETPs usw.), die nun auf wikifolio handelbar sind, sind das Steckenpferd von Vontobel? Womit will man konkret bei den wikifolio-Nutzern punkten?

Die Entwicklung und der Verkauf von strukturierten Produkten gehört zu den Kernkompetenzen von Vontobel. Wir bieten ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen an. Vor allen Dingen Hebelprodukte – auch auf Kryptowährungen – werden das Anlageuniversum bei wikifolio bereichern. Im Produktsegment Hebelprodukte bieten wir nahezu alle Gattungen an. Besonders populär sind derzeit die Discount-Optionsscheine und Faktorzertifikate. Gerade bei Faktorzertifikaten können sich wikifolio-Kunden auf einige neue Basiswerte in Kürze freuen. Zudem haben wir einen großen Fokus auf Währungen und Rohstoffe. Bei diesen Basiswerten finden wikifolio-Trader ein großes Produktangebot. Bei Mini Futures auf Bitcoin und Ether sind wir der einzige Anbieter im Markt.

Teil der Produktpalette Vontobels sind Derivate auf Kryptowährungen wie Ether und Bitcoin. Sehen Sie in Kryptowährungen einen Wachstumsmarkt für Vontobel?

Wir waren sicherlich der Pionier im Bereich Kryptowährungen. Inzwischen gibt es jedoch ein breites Spektrum an Anbietern. Wir sind allerdings der einzige Anbieter im bankenregulierten Umfeld und unterliegen hier wahrscheinlich dem höchsten Regulierungsanspruch. Im wenig bis nichtregulierten Fintech-Umfeld sind in den letzten 2 Jahren zahlreiche Mitbewerber entstanden. Kryptowährungen spielen nach wie vor eine wichtige Rolle in unserem Produktangebot. Wir planen weiterhin in diesem Segment zu wachsen.

Der Start ins Aktienjahr 2022 verlief holprig. Steigende Zinsen sorgten zunächst bei Technologietiteln für fallende Kurse. Nun belastet der Krieg in der Ukraine die Märkte. Wie schätzen Sie die Lage und die Aussichten für die Börsen ein?

Die Vontobel Ökonomen fassen die aktuelle Gemengelage an den Märkten wie folgt zusammen: Zu Jahresbeginn ging man davon aus, dass das globale Wirtschaftswachstum deutlich höher ausfallen würde als im Jahrzehnt vor Covid-19. Der russische Angriff auf die Ukraine und die daraus folgenden Sanktionen gegen Russland und die kremlnahe Elite haben das geändert. Die Folgen sind weiter steigende Energie- und Nahrungsmittelpreise, eine schlechtere Stimmung bei Konsumenten und Firmen, sowie größere Lieferschwierigkeiten. Die Energiepreise werden im ersten Halbjahr erhöht bleiben, dürften jedoch langsam sinken, sobald Russland andere Wege zum Export seiner Energieträger auf den Weltmärkten findet. Vor diesem Hintergrund haben wir unsere Wachstumsprognosen gesenkt und unsere Inflationserwartungen stark erhöht.

Im Zuge des Kriegs in der Ukraine sind – wie von Ihnen erwähnt – die Rohstoffpreise teils massiv gestiegen. Der Ölpreis bewegt sich aktuell auf hohem Niveau in einer Bandbreite zwischen 100 und 130 Dollar – allein im März. Gibt es Produkte, mit denen Anleger hier von einer anhaltend hohen Volatilität bzw. einem hohen Ölpreis profitieren können?

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, um an einem Anstieg des Ölpreises zu partizipieren: Zum einen kann in Aktien der Ölkonzerne investiert werden, um an der Preisentwicklung des Öls indirekt über ein Aktieninvestment teilzuhaben. Alternativ kann man in Öl-Futures investieren, was jedoch aufgrund der Volumina für Privatanleger praktisch nicht möglich ist. Der Vontobel Oil-Strategy Index kombiniert beide Strategien: Je nach Form der Ölpreis-Futures-Kurve investiert er phasenweise entweder in Aktien oder in Futures. Um von Rollgewinnen in einer Backwardation-Situation zu profitieren, ist der Index in die entsprechenden Futures investiert. Um den Nachteil aus Rollverlusten in einer Contango-Konstellation zu minimieren, in die 10 größten amerikanischen Öl-Aktien. Für Privatanleger, die direkt an steigenden Ölpreisen partizipieren möchten, könnten Hebelprodukte auf WTI oder Brent Crude interessant sein. Sie ermöglichen einen effizienten Kapitaleinsatz sowie eine Partizipation mit Hebel sowohl an steigenden wie auch an fallenden Kursen. Bei allen Chancen, die strukturierte Produkte bieten können, sollten Anleger dennoch die Risiken inkl. des Emittentenrisikos nicht aus den Augen verlieren.

Wohin fließt derzeit bei Ihnen besonders viel Geld? Worauf setzen die Anleger aktuell?

Sehr gefragt sind aktuell Hebelprodukte, da sie sehr flexibel einsetzbar sind. Man kann mit ihnen auf steigende und fallende Märkte setzen sowie ein bestehendes Aktien- oder ETF-Portfolio absichern. Darüber hinaus bieten diese Produkte Zugriff auf eine breite Auswahl von Märkten, Aktienindizes, Sektoren, Rohstoffen und Währungen, die normalerweise nicht für Privatanleger zugänglich sind. Außerdem ist die Hebelkomponente für Anleger eine Möglichkeit, mit weniger Kapital effizienter zu investieren. Allerdings muss fairerweise erwähnt werden, dass der Hebel in beide Richtungen wirkt, d.h. hohen Renditechancen stehen hohe Verlustrisken gegenüber. Vor allem kurzfristig orientierte Trader sind derzeit an den Märkten aktiv. Die allgemein starken Kursschwankungen in den Indizes und Aktien sorgen für gute Umsätze in den Hebelprodukten. Darüber hinaus sehen wir bei den Renditeoptimierungsprodukten wie Bonus- und Discount-Zertifikate sowie Aktienanleihen eine vorsichtige Rückkehr der Anleger, die vor allem tiefe Barrieren für einen Wiedereinstieg nutzen.

Angesichts des Ukraine-Kriegs rückt auch das Thema Nachhaltigkeit wieder in den Fokus – vor allem bei Energiefragen. Wie kann man über Vontobel-Produkte zB auf die Energiewende setzen oder generell in Nachhaltigkeit investieren?

Neben den klassischen Zertifikaten und Hebelprodukten auf Einzelaktien wie Vestas, Siemens Energy oder Orsted bieten wir diverse Themenzertifikate an, die es Anlegern ermöglichen mit einer Transaktion transparent und kosteneffizient in ein Megatrend-Portfolio zu investieren, das nachhaltige Unternehmen oder alternative Energieträger abbildet. Prominente Beispiele sind die Themen Wasserstoff, Kreislaufwirtschaft, Smart Farming oder gezielt Produkte auf den MSCI World IMI Select Sustainable Impact Index oder den Vontobel Swiss ESG Research Index.

Herr Geiger, danke für das Gespräch.