Voting-Insights: Ist der Immobilienpreis-Boom zu Ende?

Als weiteren Faktor nennt Schrey die Umschuldung von Krediten: „Kredite mit 10-jähriger Zinsbindung laufen in den nächsten Jahren aus und müssen umgeschuldet werden. Vor 10 Jahren lag der Bauzins für 10-jährige Kredite bei 2,85 %, heute bei 3,37 % - durch die Umschuldung steigt die Zinsbelastung. Das wird dazu führen, dass sich Investoren vermehrt von Objekten trennen müssen. Der Verkaufsdruck wird die Preise in den Keller ziehen.“

Trader Peter Schrey ( ZapInvesting ) rechnet mit einer bevorstehenden Krise der Immobilien-Branche. Er argumentiert: „Steigende Immobilienpreise werden gerne mit der steigenden Inflation begründet. Das ist in Teilen richtig, wird aber überschätzt. Zudem resultiert die aktuell sehr hohe Inflation hauptsächlich aus kurzfristig gestiegenen Öl- und Rohstoffpreisen. Hier werden wir mittelfristig Entspannung sehen. Für Preisdruck bei Immobilien sorgen die steigenden Zinsen. Zum einen, weil andere Investments attraktiver werden, zum anderen, weil Immobilieninvestments für professionelle Investoren an Attraktivität verlieren. Ein Beispiel verdeutlicht dies: Kann ein professioneller Investor mit einem Objekt 3 % Mietrendite erzielen und es mit einem Zins von 1 % finanzieren, bleiben 2 % 'übrig'. Liegt der Zins – so wie jetzt – bei 3 %, bleibt nichts übrig.“

Trader Matthias Kühr ( matthiaskh ) glaubt ebenfalls an eine Krise der Immobilienbranche: „Die Verdreifachung der Bauzinsen in den letzten Monaten wird meiner Meinung nach große Auswirkungen auf den Immobilienmarkt haben.“ Wie Schrey bringt auch Kühr die Mietrenditen ins Spiel: „In vielen Regionen lagen die Mietrenditen bei 3-4 %. Bei einem Zinssatz von über 3 % für Baufinanzierungen sind solche Preise nun nicht mehr zu realisieren.“ Kühr rechnet zudem mit einem deutlichen Rückgang der privaten Nachfrage: „Der Effekt steigender Zinsen und Inflation wird auch den Kreditspielraum für Eigenheimkäufer deutlich einschränken. Dadurch sollte die Nachfrage nach Immobilien deutlich sinken und es zwangsläufig zu einer Anpassung der Immobilienpreise kommen.“

