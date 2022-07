Voting-Insights: Ist die Uniper-Aktie kaufenswert?

Deutschlands größter Gashändler Uniper ist gewaltig in Schieflage. Die Drosselung der Gaslieferungen aus Russland belasten den Konzern so sehr, dass dieser Anfang Juni beim Bund einen Antrag auf massive Unterstützung stellte. Nach zweiwöchigem Bangen – Kurseinbruch inklusive – scheint sich die Situation nun etwas zu entspannen. Neben erweiterten Kreditlinen steht eine staatliche Beteiligung von bis zu 30 Prozent im Raum. Die endgültige Entscheidung soll in den nächsten Tagen getroffen werden. Für zusätzliche Hoffnung sorgt das Wiederanlaufen der Gaslieferungen durch die Pipeline „Nord Stream 1“. Zuvor blieb der Gashahn wegen einer zehntägigen Wartung geschlossen. Dieses Wechselbad der Gefühle schickte den Kurs der Uniper-Aktie auf eine regelrechte Achterbahnfahrt. Nachdem der deutsche Gas-Importeurs auf Monatssicht fast die Hälfte seines Börsenwertes verlor, schoss das Wertpapier seit Anfang der Woche um rund 35 Prozent in die Höhe. Wir haben diesen Börsenkrimi zum Anlass genommen, um bei der Community nachzufragen, ob sie die Uniper-Aktie derzeit für kaufenswert hält:

Selten war sich die Community so einig, wie bei diesem Voting. Von der Uniper-Aktie lassen 79 Prozent der Voting-Teilnehmer die Finger. Weitere 12 Prozent interessieren sich generell nicht für Energie-Aktien. In der absoluten Minderheit sind jene 9 Prozent der Teilnehmer, die die Aktie für kaufenswert halten. Aber immerhin: In den letzten 30 Tagen war die Uniper-Aktie jenes Wertpapier, dass es bei fallenden Kursen in die meisten wikifolios geschafft hat. wikifolio-Trader setzen hier also sehr wohl auf den „Dip“

„Ein Investment in Uniper ist unattraktiv“

Nicht so Matthias Kühr ( matthiaskh) er kommentiert stellvertretend für den Großteil der Community: „Die weiteren Entwicklungen auf dem Gasmarkt sind aktuell nicht abzusehen. Unter Berücksichtigung des Chancen-Risiko-Verhältnis ist ein Investment in Uniper meiner Meinung nach unattraktiv. Die Wahrscheinlichkeit einer staatlichen Rettung bei einer Schieflage des Konzerns ist sehr hoch, jedoch ist dabei nicht abzusehen, ob auch die Aktionäre davon letztendlich profitieren.“ Kühr rät stattdessen: „Man sollte die aktuelle Krise nutzen, um langfristig zu günstigen Kursen in Qualitätsunternehmen einzusteigen. Ich bin der Meinung, dass es im Energiesektor nachhaltigere und bessere Geschäftsmodelle gibt als das von Uniper.“

„Der Kurs wird sich nochmals halbieren“

Auch Jörg Peter Diekmann ( Schafkopf) ist der Meinung, dass man um die Uniper Aktie einen weiten Bogen machen sollte: „Uniper ist wirtschaftlich angeschlagen und hält sich nur mit staatlicher Hilfe und Krediten über Wasser, eine Insolvenz ist möglich. Der finnische Eigentümer wird sich nicht engagieren, das wurde bereits kommuniziert. Nur für Zocker ist es eine schöne Gelegenheit.“ Um sein Argument zu bekräftigen, führt Diekmann die Probleme des Gas-Importeurs an: „Aus meiner Sicht das Geschäftsmodell von Uniper gescheitert. Gazprom ist praktisch der einzige Gaslieferant, die Kosten für Nordstream 2 müssen abgeschrieben werden, die Kohle- und Gaskraftwerke die Uniper in Russland betreibt werden bei zunehmendem politischem Druck auch verkauft werden (spätestens wenn der Bund sich an Uniper beteiligt). Der Kurs wird sich nochmals halbieren.“

