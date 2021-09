EinBruch in der Automobilgeschichte

Carsharing, per App, buchbare Fahrdienste, Fahrgemeinschaften, E-Bikes oder das manchmal belächelte Lastenrad, sind gerade in den Städten längst ernstzunehmende Alternativen, oder – aus Sicht der Autobauer – Konkurrenten.

Beziehungsstatus: Kompliziert

Das einstige Statussymbol, ist heute eher Mittel zum Zweck. Zudem kämpfen Verbrenner-Fahrzeuge schon länger mit einem Imageproblem. Diese Entwicklungen haben die deutsche Autoliebe abkühlen lassen. Und mit Innovationen werden zunehmend US-Technologieunternehmen verbunden. Auch Gerüchte um ein „iCar“ von Apple , das in drei bis fünf Jahren auf den Markt kommen könnte, sind zuletzt wieder hochgekocht. Den Kauf eines Testgeländes in der Wüste von Arizona interpretieren Insider als Hinweis, dass Apple dort sein Elektroauto erproben möchte. Deren Aktienkurs bewegt sich derzeit übrigens auf Rekordniveau.

Wachablösung nimmt Form an

Selbst hier in Deutschland schwindet offenbar der Einfluss der Autolobby. Stattdessen geben zunehmend Technologiekonzerne die Richtung vor. Dem wird auch Christian Thiel ( sparstrumpf ) zustimmen, schließlich managt er das wikifolio Global Tech-Champions . Unter den größten und wertvollsten Unternehmen weltweit, sind inzwischen fast ausnahmslos US-Konzerne aus den Bereichen Software, IT und Internet zu finden. Thiel investiert in seinem wikifolio in die etablierten Player der Branche, gerade die Big Tech Unternehmen punkten ja mit finanzieller Stärke und einer guten Marktstellung. Er nimmt aber auch junge Unternehmen mit hohem Wachstumspotential ins Visier. Und er ist bereit auch einmal außerhalb des Techsektors zu investieren, achtet aber immer auf hohe Cashquoten bei den Unternehmen. Letztlich nimmt Apple die Top-Position in seinem wikifolio ein. Es folgen der Payment-Anbieter Square und der Cloud-Spezialist Twilio . Mit dieser Mischung fuhr Thiel über das letzte Jahr ein Plus von knapp 29 % ein. Seit Auflage des wikifolios im Juli 2019, summiert sich der Zugewinn dadurch auf erfolgreiche 75 %.

Global Tech-Champions sparstrumpf DE000LS9PTV9 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +76,3 % seit 24.07.2019

+34,9 % 1 Jahr 0,92 × Risiko-Faktor

EUR 950.697,20 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +29,9 Prozent

Zukunftsmusik?!

An der Börse wird bekanntlich die Zukunft gehandelt, inklusive einem Schuss Fantasie. Arnd-Rüdiger Schwarz ( ARMEGAS ) investiert in seinem wikifolio Investment in Wasserstoff Aktien breit in Unternehmen, die von diesem Trend profitieren sollten. Wasserstoff könnte – in Kombination mit einer Brennstoffzelle – die Elektromobilität und den Transportsektor grundlegend verändern. Noch aber sind Fahrzeuge mit einem solchen Antrieb eine absolute Nische. Insofern benötigt man als Anleger hier einen etwas längeren Atem und sollte sich nicht von den gelegentlich starken Kursschwankungen beeindrucken lassen. Schwarz managt sein wikifolio nach fundamentalen Kriterien und mit kühlem Kopf, zu häufiges Umschichten kostet seiner Meinung nach Rendite. Damit ist sein Anlagehorizont mittel- bis langfristig ausgerichtet. Unter den größten Positionen finden sich das DAX-Mitglied Siemens Energy , das US-Unternehmen Bloom Energy und die kanadische Teck Resources . Schwarz‘ wikifolio bringt es seit seiner Auflage vor exakt zwei Jahren auf eine Gesamtrendite von 248 %. Davon entfallen respektable 36 % auf die letzten zwölf Monate.

Investment in Wasserstoff Aktien ARMEGAS DE000LS9NE38 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +249,6 % seit 11.09.2018

+39,5 % 1 Jahr 0,86 × Risiko-Faktor

EUR 15.113.212,73 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +51,7 Prozent

Die Wachstumschampions

Über die Welt von Morgen und welche Unternehmen dann erfolgreich sein werden, macht sich Patricia Neudeck ( CFInvestments ) so ihre Gedanken. Der Name ihres wikifolios Megatrends gibt die Richtung vor. Die fundamentalen Veränderungen im Mobilitätssektor sind dabei nur ein Aspekt von vielen. Grundsätzlich sucht Neudeck in allen Branchen und Lebensbereichen nach Unternehmen mit innovativen Zukunftstechnologien. Damit besitzt ihr wikifolio eine klare Ausrichtung auf Growth-Titel, wo meist hohen Chancen auch höhere Risiken gegenüberstehen. Neudeck beweist den richtigen Riecher für langfristige Investments, ist aber nicht abgeneigt, auch einmal kurzfristige Schwankungen für einen Trade zu nutzen. Mit Aktien wie dem Börsenmakler Baader , der Tinder-Mutter Match Group und dem Halbleiterkonzern Nvidia , der im Bereich des autonomen Fahrens tätig ist, bringt sie es auf eine starke Jahresperformance von 36 %. Wie erfolgreich der Fokus auf Megatrends auch langfristig sein kann, beweist ein Gewinn von 809 % in den letzten knapp über neun Jahren.

Megatrends CFInvestments DE000LS9AZF1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +818,0 % seit 10.05.2012

+41,6 % 1 Jahr 0,70 × Risiko-Faktor

EUR 1.875.075,23 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +26,8 Prozent

Was kommt?

Das sollten Anleger in der nächsten Woche im Auge behalten Die Inflation ist derzeit eines der aktuellen Themen an der Börse. Entsprechend dürften die neuen Daten zu den US-Verbraucherpreisen am kommenden Dienstag von den Anlegern mit Interesse verfolgt werden. Die entsprechenden Daten für die Eurozone folgen dann am Freitag. Einen Tag zuvor dürften bereits die Daten zu den US-Einzelhandelsumsätzen weitere Rückschlüsse über den Verlauf der US-Konjunktur zulassen.