„Wonnemonat“ für Bären

Ganz so verlässlich wie es heuer erscheint, ist die Empfehlung allerdings nicht. So konnte beispielsweise der Mai des Vorjahres den Aufschwung der S&P500-Aktien in keiner Weise bremsen. Das zeigt eine wesentliche Eigenschaft solcher Saisonfiguren: Wiewohl es diese Grundtendenzen auch weiterhin geben mag, sind sie keine fixen Fahrpläne für den weiteren Kursverlauf. Der wird vor allem durch aktuelle Geschehnisse beeinflusst, etwa durch den Ukrainekrieg oder eine Notenbankpolitik, die derjenigen der vergangenen Jahre diametral entgegengesetzt ist.

Aufgelöste Korrelation

Plötzlich fallen Staatsanleihen und (!) Aktien gleichzeitig, obwohl auch hier die allgemeine Börsenweisheit von einer gewissen Gegenläufigkeit beider Assetklassen ausgeht. Deren Aussagewert war allerdings schon fragwürdig geworden, als die über Jahre praktizierte Politik des billigen Geldes zunächst alle Vermögenswerte in die Höhe getrieben hatte. Es ist mehr als fraglich, ob die ursprüngliche, negative Korrelation zwischen den beiden wichtigsten Anlageklassen so schnell wieder zurückkehren wird. Angesichts rekordhoher Inflationszahlen haben die Notenbanken derzeit nämlich kaum eine andere Wahl, als die Zinsschraube weiter anzuziehen – mit negativen Auswirkungen auf die Kurse von Aktien und Anleihen.

Perlen des Kurszettels

Mit dem wikifolio Nebenwerte Europa fokussiert sich Philipp Haas ( investresearch) auf niedrig kapitalisierte Unternehmen aus Europa mit Schwerpunkt im deutschsprachigen Raum. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis der eigenen investresearch Bewertungsmethode. Kernfaktoren sind dabei ein attraktives Geschäftsmodell, ein gutes Management und eine überzeugende Unternehmenskultur. Darüber hinaus soll sich das Unternehmen in einem Markt mit ordentlichen Wachstumschancen bewegen und über eine attraktive Bewertung verfügen. Ein Vorteil des wikifolios ist die Abdeckung eines Marktsegments, das durch eine ETF-Anlage kaum abgebildet werden kann, weil viele der Titel nicht in einem Index vertreten sind. Zudem verleiht der sogenannte Small-Cap-Effekt dem wikifolio Rückenwind. Aktuell hält Haas ein gutes Drittel in Cash, während die restlichen Mittel auf rund 80 Einzeltitel gestreut sind. Eine deutlich überdurchschnittliche Gewichtung weisen die Top-3-Aktien mit zusammen 9,6 % auf. Mit Leonardo und Rheinmetall ist hier der Verteidigungssektor aktuell stark gewichtet. Seit der Auflegung im September 2012 konnte „Nebenwerte Europa“ einen Gesamtgewinn in Höhe von +276,9 % erzielen, was trotz der jüngsten Kursrückgänge einem durchschnittlichen Jahresertrag von +14,8 % entspricht.

Nebenwerte Europa investresearch DE000LS9HP25 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +280,1 % seit 22.09.2012

-15,9 % 1 Jahr 0,53 × Risiko-Faktor

EUR 9.724.807,21 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +14,8 Prozent

Schnellboot für jede Richtung

Auch Joachim Köngeter ( joibaer) setzt mit seinem wikifolio Tradingchancen dt. Nebenwerte einen Anlageschwerpunkt im Bereich heimischer Small Caps. Allerdings ist sein Anlagehorizont sehr viel kurzfristiger und kann fallweise auch nur wenige Stunden überspannen. Aktienauswahl und Timing erfolgen auf Basis charttechnischer Erwägungen. Aufgrund der Größe einzelner Aktienpositionen – Evotec ist aktuell mit einem Portfolioanteil von 19,2 % am höchsten gewichtet – gehört eine gewisse Volatilität zu den charakteristischen Eigenschaften des wikifolios. Dennoch liegt der Risiko-Faktor von 0,62 klar im grünen Bereich. In dieser Kennziffer zeigt sich auch die Betonung des Risikomanagements innerhalb des Anlageprozesses. Zur Erhöhung seiner Flexibilität nutzt Köngeter auch Short-ETFs. Aktuell sind rund 26 % in einem zweifach gehebelten Short-ETF auf den DAX investiert. Das wikifolio wurde im März 2015 aus der Taufe gehoben und gewann seitdem um +102,1 % an Wert. Der durchschnittliche Jahresertrag liegt bei +10,6 %. Darin ist der vergleichsweise milde Kursrückgang während der letzten zwölf Monate bereits berücksichtigt.

Tradingchancen dt. Nebenwerte joibaer DE000LS9FUG9 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +110,0 % seit 20.03.2015

-1,9 % 1 Jahr 0,62 × Risiko-Faktor

EUR 1.731.993,48 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +10,6 Prozent

Erweiterte Anlagerealität

Mit dem wikifolio Augmented Reality Innovators zielt Dirk Althaus ( techguru) auf Unternehmen, die Forschung im Bereich der Augmented Reality betreiben. Ein Schwerpunkt dieser Forschung besteht darin, die Welt der Augmented Reality heimanwenderfreundlich zu gestalten. Für seine Entscheidungsfindung bedient sich Althaus in der Regel der Fundamental- und der Branchenanalyse. Parallel dazu achtet er aber auch auf technische Indikatoren. Seinen Anlagehorizont charakterisiert er als mittel- bis langfristig, wobei ausschließlich in Aktien angelegt wird. Regional findet Althaus die meisten Kandidaten naturgemäß in den USA. Obwohl das wikifolio über rund 50 Einzelaktien gestreut ist, findet sich an der Spitze eine deutliche Konzentration: Vor allem Meta Platforms („Facebook“) ist mit einem Anteil von 19,1 % ein echtes Schwergewicht, gefolgt von ON Semiconductor (6,4 %) und Lenovo (4,1 %). Mit dem im September 2018 aufgelegten wikifolio erwirtschafte Althaus bislang einen Gesamtgewinn von +136,3 %. Obwohl das wikifolio unter der Baisse an der NASDAQ ordentlich litt, ergibt sich im Jahresdurchschnitt noch immer eine Rendite von eindrucksvollen +26,4 %. Bei einem möglichen Tech-Revival sollte das wikifolio also erneut überdurchschnittlich profitieren.

Augmented Reality Innovators techguru DE000LS9NMQ9 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +146,5 % seit 12.09.2018

-23,1 % 1 Jahr 0,83 × Risiko-Faktor

EUR 2.524.053,78 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: +26,4 Prozent

Was kommt?

Das sollten Anleger in der nächsten Woche im Auge behalten Die anstehende Börsenwoche startet mit der Veröffentlichung der Einzelhandelsumsätze in China. Am Dienstag stehen neben weiteren Einzelhandelszahlen, diesmal für die USA, die Wachstumszahlen der Eurozone auf dem Programm. Am Mittwoch folgen dann die BIP-Zahlen aus Japan, bevor am Donnerstag in den USA die Arbeitsmarktdaten sowie der Philly-Fed-Index veröffentlicht werden. Den Abschluss macht am Freitag die Bank of China mit der Bekanntgabe ihrer Leitzinsentscheidung.