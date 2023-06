Den DAX alt aussehen lassen? 3 Top-wikifolios für Risikofreudige

Hatte Dobetsberger nur Glück? Wohl kaum. In den vergangenen 3 Jahren generierte der Trader Gewinne mit 59 unterschiedlichen Wertpapieren. Von Glückstreffern kann also keine Rede sein (der Herfindahl-Index, der die Konzentration der Gewinne in einem Portfolio misst, liegt für den gleichen Zeitraum bei nur 0,193 – je niedriger, umso besser; zwischen 0 und 1).

Fast das 8fache des DAX in lediglich etwas mehr als 3 Jahren zu schaffen, geht freilich nicht ohne Risiko. Die Volatilität des wikifolios war daher im Jahresschnitt auch doppelt so hoch. Und das passt auch zur Strategie: Heidhof setzt neben Aktien auch auf spekulativere Produkte. Laut Handelsidee soll der Anteil an strukturierten Produkten/Derivaten aber möglichst nicht einen Gesamtwert in Höhe von 25 % des wikifolios übersteigen. Aktuell kommt er hier auf einen Anteil von 25,5 %. Bevor Aktien oder Derivate ins Depot kommen, werden die Werte laut dem Trader ausführlich analysiert, sowohl auf die fundamentale als auch charttechnische Analyse greift Heidhof hier zurück. Grundsätzlich sollen übergeordnete Trends gehandelt werden, in überhitzten Märkten kann aber auch auf fallende Kurse gesetzt werden. Alles in allem lief es bislang für Heidhof und seine Follower ausgezeichnet. Wir drücken die Daumen für die nächsten Jahre!