3x3 Wege, den DAX zu schlagen

Alle wikifolios, die zumindest drei Jahre alt sind und in deren Zertifikat zumindest 100.000 Euro investiert sind. Außerdem soll die Performance möglichst breit (mit vielen Aktien) erwirtschaftet worden sein, um Glückstreffer auszuschließen (gemessen anhand des Herfindahl-Index basierend auf den Gewinnen der letzten drei Jahre, einer Kennzahl zur Konzentrationsmessung – je niedriger desto besser). Und: Mehrfachnennung derselben wikifolios ausgeschlossen. (Daten per 12.06.2023; Performance- und Vola-Vergleich basierend auf den letzten 3 Jahren)

Für Risikofreudige, die einfach Lust auf mehr Rendite haben: UMBRELLA , Empfehlungen - Newsflow und TanTeo Torpedo Invest lieferten in den zurückliegenden drei Jahren durchwegs hohe Renditen. Simon Weishar kommt in diesem Zeitraum mit seinem wikifolio etwa auf sagenhafte 77 Prozent pro Jahr. Der DAX kann da deutlich nicht mithalten. Diese wikifolios lassen jeden Vergleichsindex wie einen Rohrkrepierer aussehen. Viel Spaß dabei!

