Best of wikifolio: Die Top-Trader bauen ihre Outperformance aus

Wer ist denn nun aber der beste Trader? Was zeichnet ein wikifolio aus, das ganz vorne mitmischt? Für dieses „Best of“ kommen wir mit nur 2 simplen Kriterien aus, die aber mit Sicherheit für jeden Anleger relevant sind: Und zwar Rendite und Kontinuität. Beides kann zumindest nicht schaden.

Wir schenken also jenen Tradern die gebührende Aufmerksamkeit, die einen besonders langen und ansprechenden Track Record vorweisen können. Schließlich ist es an der Börse wesentlich leichter ein Jahr den Index zu schlagen als 10 oder mehr. Hier also das „Best of wikifolio seit es wikifolio gibt“ – gerankt nach durchschnittlicher monatlicher Outperformance im Vergleich zum MSCI World als globaler Aktien-Benchmark (je höher desto besser) und Alter des wikifolios (je älter desto besser). In der Auswahl sind alle wikifolios mit zumindest 100.000 Euro investiertem Kapital im zugehörigen Zertifikat (Daten per 16. Juni 2023).

Die Besten der Besten Die Grafik zeigt die besten wikifolios, gemessen an der Outperformance zum MSCI World und ihres Alters. Die Größe der Kreise steht für die relative Höhe des investierten Kapitals im zugehörigen wikifolio-Zertifikat. Die Pfeile wiederum indizieren, wie stark die Outperformance im Vergleich zum letzten "Best of" gesteigert werden konnte. Eine Liste der Top 30 wikifolios, in der Mehrfachnennungen desselben Traders ausgeschlossen sind, gibt's am Ende des Beitrags.

Besser als zuvor

Besonders beeindruckend: Anlässlich des 10. Geburtstags von wikifolio.com haben wir diese Bestenliste schon mal erstellt – das ist knapp neun Monate her. Heute sind die Besten der Besten von damals immer noch die Besten (abgesehen von kleinen Verschiebungen der Platzierung) UND die Outperformance ALLER Top-wikifolios ist noch größer geworden (P.S: Wir konnten es selbst nicht glauben und haben die Daten überprüft. Sie sind korrekt).

Mit anderen Worten: Nach dem 1. Jahrzehnt wikifolio fängt auch das 2. überaus vielversprechend an. Von A wie Augmented- und Virtual-Reality bis U wie UMBRELLA oder USA TOP 10 – sie alle konnten in den letzten Monaten ihre durchschnittliche monatliche Outperformance vs. dem MSCI World ausbauen. Ohne weitere Umschweife: Hier sind die 3 besten wikifolios seit es wikifolio gibt. Und die Top 30 gibt’s als Liste am Ende dieses Beitrags. Zwecks Vollständigkeit: Mehrfachnennungen desselben Traders haben wir ausgeschlossen. Trader, die also mit 2, 3 oder sogar 4 wikifolios in den Top 30 wären, werden nur mit einem Musterdepot erwähnt.

Tipp: Unbedingt einen Blick auf die gesamte Liste der Top 30 werfen – die „letzten 27“ stehen den „ersten 3“ um nichts nach! Beispiel: „Nur“ auf Platz 30 schafft es das wikifolio Nordstern von Jörn Remus, das aktuell aber zu den beliebtesten der Plattform zählt und kürzlich die 10 Millionen Euro-Marke beim investierten Kapital im Zertifikat geknackt hat! Nicht ohne Grund! Aber hier zunächst die Top 3.

Platz 3: Mit Big Tech die KI-Welle reiten

Torben Bonde Lauridsen ( Fabedo) steht mit seinem wikifolio ICTech I erneut auf dem Stockerl. Schon anlässlich „10 Jahre wikifolio“ hat er den dritten Platz erreicht. Seit Januar 2013 setzt er auf Technologie-Aktien und berücksichtigt dabei auch die Entwicklung und Innovationen in den Bereichen Machine Learning & Big Data oder Robotics.

ICTech I Fabedo DE000LS9LHP5 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +833,6 % seit 14.01.2013

+22,4 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 104.684,43 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +24,2 Prozent

Dass er damit in den letzten Monaten genau richtig lag, überrascht mit Blick auf den Hype rund um künstliche Intelligenz nicht. Mit seinem Engagement in Nvidia, Apple oder Microsoft und Tesla hatte er genau das im Depot, was 2023 bislang durch die Decke ging. Big Tech! Mit der Konzentration auf die größten Tech-Werte konnte er nicht nur den MSCI World, sondern auch den Nasdaq 100 heuer mühelos schlagen. ICTech I liegt auf 6-Monats-Sicht 50 Prozent vorne, Nasdaq 100 bzw. MSCI World kommen auf eine Performance von „nur“ knapp 38 respektive 11 Prozent.

Unterm Strich bedeutet dies für Lauridsens ICTech I eine Gesamtperformance seit Erstellung von fast 860 Prozent, womit er den MSCI World jeden Monat um durchschnittlich 1,09 Prozentpunkte geschlagen hat – und seit 125 Monaten. Die monatliche Outperformance seit der letzten Berechnung im Oktober 2022 hat er damit um 0,19 Prozentpunkte verbessert. Insgesamt reicht es weiterhin für Platz 3 – denn auch Platz 2 und Platz 1 haben eine Schippe draufgelegt.

Übrigens: Lauridsen ist der Beweis dafür, dass „Buy and Hold“ von Aktien auch heute noch eine valide Strategie sein kann. So steht etwa Tesla aktuell mit einem Buchwertgewinn von über 3.100 Prozent im Depot. Wermutstropfen für Gierige: Anfang November letzten Jahres hatte er bei der Position bereits Gewinne von bis zu 4.385 Prozent mitgenommen.

Platz 2: Internet, Robotik und Investmentbanking?!

Patricia Neudeck ( CFInvestments) ist auf wikifolio.com kein unbeschriebenes Blatt. Bestenlisten ohne das wikifolio Megatrends gibt es nur wenige. Erstellt im Mai 2012 ist Megatrends das viertälteste wikifolio mit einem investierten Kapital von zumindest 100.000 Euro im Zertifikat.

Megatrends CFInvestments DE000LS9AZF1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +562,1 % seit 10.05.2012

+0,7 % 1 Jahr 0,93 × Risiko-Faktor

EUR 1.104.901,06 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +18,7 Prozent

Vor über 11 Jahren Börsen-Ausdauer kann man schon mal den Hut ziehen, vor allem da sich dieser Track Record sehen lassen kann. Neudeck hat in diesem Zeitraum von umgerechnet 133,33 Monaten den MSCI World jeden Monat im Schnitt um 0,7 Prozentpunkte geschlagen. Im Vergleich zu unserer letzten Berechnung stieg die Outperformance um 0,16 Prozentpunkte. Insgesamt steht das wikifolio bei einem Plus von 572 Prozent. Das reicht, um von beim letzten „Best of“ erzielten 5. Platz aus das Siegertreppchen zu erklimmen. Megatrends verdrängt Elmar Peine ( Potter) mit Das Polit-Büro von Platz 2.

Peine wird ihr das aber hoffentlich nicht übelnehmen, denn in diesem Ranking entscheiden Nuancen. Das Polit-Büro belegt Platz 6 und zwar mit einer herausragenden MSCI World-Outperformance von 1,05 Prozentpunkten pro Monat (+0,14 %pkt. im Vergleich zu Oktober 2022). Allerdings ist Peines wikifolio etwas jünger, nämlich „nur“ 10,46 Jahre alt.

Das Polit-Büro Potter DE000LS9BUA1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +758,9 % seit 03.01.2013

+4,7 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 1.194.898,04 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +23,1 Prozent

Zusammenfassend lässt sich festhalten, politische Börsen haben weiterhin längere Beine als gedacht, sonst könnte Peine mit seiner Strategie wohl nicht so erfolgreich sein. Und Megatrends gehen sowieso immer. Die größte Position in Neudecks Musterdepot ist aktuell mit einer Gewichtung von fast 16 Prozent die deutsche Baader Bank-Aktie, es folgen der chinesische Internet-Konzern NetEase und das US-Medizintechnik-Unternehmen Intuitive Surgical. Letztere konnten auf Jahressicht 62 Prozent zulegen. Ihr Steckenpferd: Roboter-assistierte Chirurgie.

Platz 1: Immer und überall

Zum Erstplatzierten muss eigentlich nicht mehr viel gesagt werden. Richard „ Ritschy“ Dobetsberger ist gefühlt immer und überall. Sein wikifolio UMBRELLA steht nur beispielhaft für seine 4 allesamt unverschämt erfolgreichen Musterdepots auf der Plattform, die sich die ersten Plätze dieser Bestenliste teilen (würden). Damit wir an der Spitze des Rankings nicht 4x Ritschy sehen, kommt er, wie jeder andere Trader auch, nur einmal vor.

UMBRELLA wird im September 11 Jahre alt und hat damit ähnliche viele Trading-Monate auf dem Buckel wie die zuvor genannten wikifolios. Der Wertzuwachs summiert sich mittlerweile allerdings auf 1644 Prozent. Damit hat er den MSCI World bis zuletzt um Längen geschlagen – und zwar um durchschnittliche 1,52 Prozentpunkte pro Monat. Auch er konnte seinen Performancevorsprung in den letzten Monaten leicht ausbauen. Aktuell nähert sich UMBRELLA nach einer längeren Seitwärtsphase dem Rekordhoch.

UMBRELLA Ritschy DE000LS9AVX3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +1.593,9 % seit 16.09.2012

+8,0 % 1 Jahr 1,02 × Risiko-Faktor

EUR 24.124.700,91 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 30,4 Prozent

Schwergewicht im Depot ist weiterhin die deutsche Rheinmetall. Auf Platz 2 rangiert der Big Data-Spezialist Palantir. Und: Das Wasserstoff-Unternehmen Plug Power liegt seit Ende Mai/Anfang Juni auf Platz 3. Die Aktie hat nach dem Trauerspiel der letzten Jahre auf Monatssicht ein starkes Lebenszeichen von sich gegeben.

Fazit: Dobetsberger ist auch aktuell, genau wie im Oktober letzten Jahres, der beste Trader der Plattform. Zumindest gemessen an diesem Ranking. Mit dem wikifolio NoLimits kommt er mittlerweile sogar auf eine Gesamtperformance von 3654 Prozent. Aber: Er hat keinen Grund sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen. Platz 2 bis 30 sind ihm auf den Fersen (Alle Daten per 16.06.2023; Mehrfachnennungen desselben Traders ausgeschlossen).

