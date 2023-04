Andreas Kern, Gründer und CEO

Vor der Gründung von wikifolio sammelte Andreas Kern mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Finanz- und Payment-Branche. Als Geschäftsführer brachte er die payboxAustria GmbH in die Gewinnzone. Er war Mitbegründer der payolution GmbH, die erfolgreich an Skrill/moneybookers verkauft wurde. Andreas Kern studierte Mathematik und Computerwissenschaften, hat einen Master of Science für Innovationsmanagement der Johannes Kepler Business School Linz und ist ausgebildeter Börsenhändler für Termin- und Kassamarkt. Sein Ziel war es, eine breit zugängliche echte Alternative für Investoren und Händler zu schaffen. Und so wurde aus dem neuartigen Konzept wikifolio, Europas führende Plattform für transparente Handelsideen.