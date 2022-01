Das entscheidest du. Gib einfach in dem Formular an in welcher Form du bereit bist, uns zu unterstützen. Zur Auswahl stehen Video-Interviews, Telefoninterviews und Online-Umfragen. Wenn es dann soweit ist, bekommst du per E-Mail entweder einen Link zur einer Umfrage oder zu einem Termin-Buchungsprogramm, über das du dir einen Slot aussuchen kannst, der zeitlich für dich passt.