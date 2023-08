Andreas1234

Meine Faszination für Finanzthemen und Aktien sind schon lange vor meiner aktiven Beteiligung am Wertpapierhandel präsent gewesen. Diese Begeisterung wurde durch mein Studium der Betriebswirtschaftslehre (BWL) mit einem Schwerpunkt auf Finanzmanagement und Finanzmärkte weiter verstärkt. Während meiner Studienzeit konnte ich die theoretischen Grundlagen erlernen, die die Grundlage für mein Verständnis der komplexen Welt der Märkte bildeten. Im Jahr 2014 habe ich dann den aufregenden Schritt gemacht, tatsächlich in den Wertpapierhandel einzusteigen. Dies war für mich ein bedeutender Wendepunkt, da ich mein erworbenes Wissen in die Praxis umsetzen und die Realitäten des Handelns auf den Finanzmärkten hautnah erleben konnte. Die ersten Jahre waren eine Lernkurve, in der ich sowohl durch Erfolge als auch durch Herausforderungen wertvolle Erfahrungen gesammelt habe. Diese praktische Erfahrung hat es mir ermöglicht, die Dynamik des Marktes besser zu verstehen und meine Fähigkeiten im Umgang mit Investitionen zu schärfen. Was meine tägliche Routine betrifft, so gehört es mittlerweile zu meinem Alltag, mich regelmäßig über aktuelle Finanzthemen zu informieren. Dies ist für mich keine Pflicht, sondern eine bewusste Entscheidung, um kontinuierlich auf dem Laufenden zu bleiben. Die Finanzmärkte sind ständig in Bewegung, und ich schätze es, die neuesten Entwicklungen zu verfolgen, um mein Wissen zu erweitern und die potenziellen Auswirkungen auf meine Investitionen besser einschätzen zu können. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre