Anlagestrategie: Growth and Value Select strebt eine ausgewogene Anlagestrategie an, die auf einer Kombination aus Wachstums- und Wertinvestitionen basiert. Diese Strategie zielt darauf ab, sowohl von den langfristigen Wachstumschancen innovativer Unternehmen als auch von der Stabilität und Dividendenrendite etablierter Unternehmen zu profitieren. Wachstumsorientierte Investments: Es wird in Unternehmen investieren, die starkes Wachstumspotenzial aufweisen. Dies können Technologieunternehmen, innovative Start-ups oder Unternehmen sein, die in aufstrebenden Märkten tätig sind. Das Ziel ist es, von der Wertsteigerung dieser Unternehmen im Laufe der Zeit zu profitieren. Die Auswahl erfolgt durch sorgfältige Fundamentalanalyse, Bewertung der Innovationsfähigkeit und Beurteilung der Markttrends. Wertorientierte Investments: Es wird auch in etablierte Unternehmen investieren, die zu einem attraktiven Preis im Vergleich zu ihrem inneren Wert gehandelt werden. Diese Unternehmen können stabile Erträge und Dividenden bieten und haben möglicherweise das Potenzial, sich langfristig zu erholen. Die Auswahl erfolgt durch eine gründliche Analyse der fundamentalen Daten, der Bilanzqualität und der Bewertungskennzahlen. Portfoliodiversifikation: Die Diversifikation des Portfolios wird eine zentrale Rolle spielen, um das Risiko zu minimieren. Es wird angestrebt, in verschiedene Branchen und Regionen zu investieren, um potenzielle Volatilität auszugleichen und mögliche Chancen in verschiedenen Marktsegmenten zu nutzen.