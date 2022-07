Hallo, ich bin 24 und von Beruf Steuerfachangesteller umd studiere berufsbegleitend BWL mit Schwerpunkt auf Accounting. Ich bin seit 3 Jahren an der Börse unterwegs. Trotz Coronacrash und dem Ukrainekrieg, ausnahmslos mit soliden zweistelligen Renditen. Das Vertrauen in meinem Famielenkreis habe ich mir bereits verdienen dürfen, sodass ich bereits das fast gesamte Vermögen verwalte. Zusätzlich bin ich auch am US amerikanischen Drivatemarkt zugange, sogar noch erfolgreicher als am Aktienmarkt. Ich hoffe ich darf mir auch Ihr Vertrauen erarbeiten. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: Keine Erfahrung Risikoklasse 4: Keine Erfahrung Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre