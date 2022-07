Cashflow starke Immobilienaktien

Die aktuelle Lage am Immobilienmarkt ist angespannt und er wurde vor allen Dingen in Europa schon hart abgestraft. Doch sind Immobilen ein zeitloses Investment und haben schon über Jahrhunderte hinweg Wohlstand geschaffen. Meiner Meinung nach ein idealer Zeitpunkt in den Markt einzusteigen. Das Portfolio das ich Ihnen zu Verfügung beinhaltet Immobilenaktien aus Europa und Nordamerika, angesichts der schwierigen politischen Lage ist der asiatische Raum nicht vertreten.