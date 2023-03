Alpha AI Leaders

Dieses wikifolio hat zum Ziel, in die Leader des Megatrends künstliche Intelligenz (KI) oder englisch (AI) zu investieren, daher der Name AI Leaders. Die Asset-Allocation soll in der Regel durch die selbstentwickelte künstliche Intelligenz («AI») der Private Alpha Switzerland AG gesteuert und einmal im Quartal angepasst werden. Die AI soll einen klaren Gesamttrend identifizieren und so das Aktien Exposure steuern. Hierzu kann die AI "CAESAR" bis zu 3000 Indikatoren (z.B. MACD, Bollinger Bänder, Zinskurven, Wechselkurse, Bilanz der Notenbank) zur Datenanalyse nutzen. Dieses sehr agile Modell könnte vereinfacht als adaptive quantitative Strategie beschrieben werden und basiert auf der emotionslosen Auswertung von tausenden Datenreihen. Der Anlagehorizont soll überwiegend langfristig sein.