Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

RECONN.ENERGY AFRICA

Neue Position Wir nehmen Reconnaissance Energy Africa mit einer Gewichtung von 1% ins Portfolio auf. Diese Position wird dem Öl-Trade zugeordnet, der hiermit ausnahmsweise in 2 Positionen gesplittet wird. Wir planen die Aktie in Schwächphasen auf bis zu 5% des Portfoliovolumens zu akkumulieren. Reconnaissance Energy Africa gibt uns Exposure zu einem der interessantesten Ölexplorations Plays weltweit. Die Firma führt zZt. Bohrungen in Namibia durch und hat bereits die Existenz eines Petroleumsystems nachgewiesen. Wir erhoffen uns mit der Aufnahme eine etwas dynamischere Entwicklung unserer Ölposition.