Andreas Wolk

Hauptberuflich arbeite ich als Berechnungsingenieur im Sondermaschinenbau. Seit 2004 handle ich in meiner Freizeit mit Wertpapieren, anfänglich mit Mischfonds und ETF's, wie Flossbach von Storch, Carmignac Patrimoine, etc. und konservative Aktien, wie Nestle, Linde, Adidas, Fresenius, Stryker, etc. Die genannten Wertpapiere sind vermutlich für die Ewigkeit bestimmt. Seit 2008 verlagerte sich mein Interesse auf Firmen, welche das Potential haben unsere Zukunft nachhaltig zu verändern (wie bspw. Tesla, Intuitive Surgical, o.ä.) Seit 2010 besitze ich Erfahrungen im Devisen und Derivate Handel. Seit 2015 beschäftige ich mich mit dem Thema Daytrading, insbesondere Sekunden-/ Minutentrades von Hebelderivaten, und die dafür notwendigen diversen Tradingsignale (wie bspw. MACD, RSI, Bollinger Band, Highest High / Lowest Low, etc.) Seit 2018 investiere ich in alternative Anlagen (wie bspw. Hedgefonds und Unternehmensbeteiligungen). mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre