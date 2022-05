MSCI World Insurance R

Dieses Wikifolio beinhaltet geplanterweise ausschließlich sorgfältig ausgesuchte Werte aus der Versicherungsbranche. Eine Beimischung aus einer anderen Branche ist zu keinem Zeitpunkt beabsichtigt. ------------------------------------- These: In einer zunehmend unsicheren Welt steigt die Nachfrage an Versicherungspolicen. ------------------------------------- Ziel: Es wird eine Outperformance gegenüber dem < MSCI World Insurance Index > und vergleichbarer thesaurierender < Insurance Index Funds > angestrebt. ------------------------------------- Strategie: Das Ziel soll erreicht werden, indem entsprechend eines analysierten Rangings, Einzelwerte ausgesucht und deren Gewichtung festgelegt werden. Der Anpassungsfaktor der Einzelwerte wird anhand diverser Performance-Kennzahlen, nach eigener Formulierung, errechnet. Es werden sowohl charttechnische Kennzahlen, als auch die Höhe der thesaurierenden Dividendenrendite miteinander verrechnet. Gehandelt werden die performanten oberen ca. 80% der Holdings der Rangliste. Die unteren wenig performanten ca. 20% der Holdings der Rangliste, sind aus Gründen der Vollständigkeit im Portfolio enthalten. In turnusorientierten Abständen findet eine Neubewertung der gesamten Holdings statt. Das Portfolio wird in aller Regel, innerhalb der vollständig erfassten Einzelwerte, entsprechend angepasst. ------------------------------------- Status Quo: Anzahl der Holdings (Stand 05/2022): Erfasst: 109 Gehandelt: 87 Gewichtung der Holdings (Stand 05/2022): Top 10 / 87: 34,2% Top 20 / 87: 54,4% Top 30 / 87: 69,0% Top 40 / 87: 80,0% ------------------------------------- Risiko: Vergleichsweise moderat, aufgrund hoher Diversifikation innerhalb der Einzelbranche ------------------------------------- Anlagehorizont: min. 5 Jahre