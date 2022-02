Aktienstrategie USA und Global

Handelsidee

In der Regel daytrading um ein Übernachtrisiko auszuschließen.

Ab und zu werden Swing trades hinzugefügt.

Es werden keine Hebelprodukte verwendet.

Es werden ausschließlich long Positionen geführt, kein short selling betrieben.

Auch in Zeiten von fallenden Märkten erfolgreich investiert.

Hauptsächlich setzten wir auf US Aktien. In wenigen Fällen auch Aktien aus anderen Regionen. mehr anzeigen