Wie so viele andere wurde ich durch den Corona-Einbruch in die Welt der Börsen gezogen und eröffnete im April 2020 mein erstes Depot. Damit begann eine aufregende Reise, die mit einigen Erfolgen, aber auch einer Menge Lehrgeld verbunden war. Nach ca. 1,5 Jahren des Handels mit Aktien, ETFs und Hebelzertifikaten steht eine positive, jedoch nicht marktschlagende Performance zu Buche. An diesem Punkt ist diese jedoch zweitrangig, denn das Wissen und die Erfahrungen, die ich auf diesem Weg sammeln konnte, wiegen jeden Misserfolg und die beträchtliche investierte Zeit bei Weitem auf. Spätestens nach der Lektüre zeitloser Klassiker von Peter Lynch und Benjamin Graham war mir klar, dass ich weiterhin dem Stock Picking treu bleibe. Um den Prozess der Entscheidungsfindung und damit die langfristige Rendite zu optimieren, begann ich, einen eigenen Algorithmus für die Entscheidungsfindung zu entwickeln. Eine Analyse fehlgeschlagener früherer Investitionen und Trades zeigte, dass der Hauptgrund der meisten Fehleinschätzungen in der mangelhaften Einbeziehung ALLER denkbaren Kriterien in die Entscheidungsfindung war. Häufig wurden nur wenige aktuell präsente Themen berücksichtigt, während andere Kriterien vernachlässigt wurden. Dieser Umstand führt meiner Meinung nach auch zum Auftreten temporärer Ineffizienzen des Marktes. Um diesen systematischen Fehler zu beseitigen und in der Entscheidungsfindung automatisch alle denkbaren Kriterien einzubeziehen, rief ich den besagten Algorithmus ins Leben. Wenn dieser funktioniert, so deckt er eine temporäre Ineffizienz des Marktes und damit eine geeignete Investitionsgelegenheit auf. Über mein wikifolio möchte ich das Potenzial des erdachten Verfahrens der breiten Masse zugänglich machen und gleichzeitig eine Umgebung schaffen, in der potenzielle Schwächen des Algorithmus unter Wettbewerbsbedingungen identifiziert und kontinuierlich verbessert werden können. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: Keine Erfahrung Risikoklasse 2: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 3: Keine Erfahrung Risikoklasse 4: Keine Erfahrung Risikoklasse 5: Keine Erfahrung