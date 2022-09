BlackSwan88

Ich wohne im Allgäu, bin verheiratet und habe zwei wundervolle Kinder. Seit ich 2015 die ersten Aktien gekauft habe, ohne eine Ahnung zu haben was ich da mache ,nur getrieben von der Überzeugung dass der Firma eine große Zukunft bevorsteht, lässt mich die Faszination aus Geld noch mehr Geld zu machen nicht mehr los. Wenn ich heute zurückblicke muss ich immer wieder schmunzeln wie naiv ich doch war zu glauben dass man ohne Strategie den Markt schlagen kann und wie wichtig es ist sein Kapital zu schützen. Heute weiß ich, es gibt auch nicht DIE Strategie die immer funktioniert. Die Kunst ist es die aktuelle Marktphase zu analysieren und sich das entsprechende Werkzeug herauszuholen oder was oft am schwersten fällt, einfach nichts zu tun. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 5: 3 oder mehr Jahre