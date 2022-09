The Big Bang Strategy

Der Zinseszins ist die stärkste Kraft im Universum (Albert Einstein) Was bedeutet dies für die Tradingstrategie: - Teilgewinne werden realisiert und reinvestiert. - Verluste werden möglichst gering gehalten - Der Anlagehorizont ist kurz bis mittelfristig (Stage1 - Stage2) "You gain 100% and lose 50% 10 times, you break even. You gain 10% and lose 5% 10 times, you make 71.64%. The key to big returns is optimal math, not the biggest wins." - Mark Minervini Es werden Handelsansätze von Nicola Darvas, William O Neil und Mark Minervini verfolgt. Um entsprechend auf verschiedene Marktsituationen reagieren zu können, werden Aktien und ETF's auf der long sowie short Seite gehandelt. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Positionen in den behandelten Aktien halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste ist ausgeschlossen.