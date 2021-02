boersenjoerge

Hallo, Ich studiere momentan Physik an der Universität des Saarlandes. Der Handel mit Wertpapieren hat bei mir im Mai 2020 angefangen. Auf die Idee hat mich vor allem der Aktiencrash durch Corona gebracht. In der Vergangenheit hatte Ich einige Glücksgriffe im meinem Portfolio, so unter anderem im Bereich Wasserstoff und in der Flugbranche. Durch die vielen staatlichen Hilfen ist in die Finanzmärkte zuletzt viel Geld geflossen, auch wenn einige Indikatoren auf einen erneuten Crash hindeuten können halte Ich eine zunehmende Geldentwertung für wahrscheinlicher. Für die Handelsidee werde Ich durchschnittlich bis zu 3 Stunden wöchentlich investieren. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 2: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 3: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 4: 0 bis 1 Jahre Risikoklasse 5: 0 bis 1 Jahre