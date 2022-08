Mittlerweile habe ich mehrere Jahre Erfahrung mit unterschiedlichen Wertpapieren im Rahmen meiner privaten Investitionen gesammelt. Ich investiere am liebsten eher passiv und langfristig in ETFs oder P2P Kredite. Jedoch habe ich nun verstärkt begonnen auch aktiv in Einzelwerte zu investieren (vorrangig Aktien, REITs aber auch in Rohstoffe und Kryptowährungen). Beruflich bin ich bei einem großen Versicherungskonzern tätig. Meine grundsätzliche Anlagestrategie basiert in der Regel auf einer Kombination aus langfristiger Anlage in breit diversifizierte Anlagewerte wie ETFs und kurz- bis mittelfristige Investitionen in Einzelwerte unterschiedlicher Asset-Klassen vorrangig Aktien, REITs und Kryptowährungen. Hier bei wikifolio möchte ich vor allem diverse Dachwikifolios erstellen, die es einer breiten Masse von Anlegern einfach ermöglichen in eher risikoarme und breit gestreute Werte zu investieren ohne selbst viel Fachkenntnisse mitbringen zu müssen. Hinweis: Ich als Lizenzgeber handle oder beabsichtige Finanzinstrumente, die im wikifolio-Musterdepot enthalten sind oder sein können, selbst zu handeln. Hiermit bin ich meiner Offenlegungspflicht gegenüber der Gesellschaft und wikifolio.com nachgekommen. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. mehr anzeigen

Handelserfahrung Risikoklasse 1: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 2: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 3: 3 oder mehr Jahre Risikoklasse 4: 1 bis 3 Jahre Risikoklasse 5: 1 bis 3 Jahre