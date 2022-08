Die Handelsidee dieses Dach-wikifolios ist simpel und einfach - es wird eine Art Leitindex von wikifolio abgebildet - analog zum DAX in Deutschland - nennen wir es wAX oder wikiDAX! Was bedeutet das? Investiert wird stets in die 40 wikifolios mit der höchsten Marktkapitalisierung (Investiertes Kapital). Abweichend von den meisten Dach-wikifolios wird also nicht primär die Performance bei der Bildung des Portfolios herangezogen, sondern das investierte Kapital. Erfahrungsgemäß wird das meiste Kapital ohnehin vorrangig in gut performende wikifolios investiert. Prozentual werden die einzelnen wikifolios gewichtet nach ihrem investierten Kapital in das Portfolio aufgenommen, auch hier wird sich an einer möglichst optimierten Abbildung eines Leitindex orientiert. Ziel ist es, jedem Anleger, egal ob viel oder wenig Kapital, viel oder wenig Fachwissen vorhanden, die Möglichkeit zu bieten bequem und passiv in die besten und größten wikifolios zu investieren, von der guten Performance zu profitieren und das bei minimalem Risiko durch die breite Diversifizierung in die großen Werte des wikifolio-Universums. Durch die Streuung in die 40 größten wikifolios werden in der Regel alle Asset-Klassen abgedeckt, wobei hier bewusst wikifolios mit Hebelprodukten ausgegrenzt werden. Wie arbeitet dieses Dachwikifolio? Der Anlagehorizont des wikifolios ist langfristig angelegt. Das breite Investment in die größten 40 wikifolios (Investiertes Kapital) sorgt für eine Risikominimierung. Einmal pro Monat wird der wikiDAX auf Aktualität überprüft und das Kapital umgeschichtet gemäß dem aktuellen Stand des investierten Kapitals. Die Investment Kriterien: - Ausschließlich wikifolio-Zertifikate ohne Hebelprodukte, damit kein unnötiges Risiko eingegangen wird