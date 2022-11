Thomas Pfeffer

mehr anzeigen

Meine Motivation für Wikifolio basiert zum einen auf meiner über 20-jährigen Leidenschaft für das Thema Finanzmärkte sowie auf meinem beruflichen Background. Die ersten Erfahrungen als Aktionär durfte ich bereits im Alter von 15 Jahren sammeln. Seitdem bin ich an der Börse aktiv und habe somit schon verschiedene Bullen- und Bärenmärkte durchlebt. Mein Verständnis für betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Einflüsse auf Unternehmen konnte ich im Rahmen von Führungspositionen in der Personal- und Organisationsentwicklung sowie im Bereich Operational Excellence sammeln. So habe ich zum Beispiel im internationalen Kontext in mehreren Unternehmen Kennzahlensysteme zur Unternehmenssteuerung eingeführt und Change-Initiativen wie die Etablierung einer agilen Führungskultur geleitet. Auch die Leitung von Softwareeinführungen und die Implementierung von Methoden zur Prozessoptimierung sind Bestandteil meines Werdegangs. Diese Aufgaben bilden nach nach wie vor den Schwerpunkt meiner beruflichen Tätigkeit. Die Grundlage für diesen beruflichen Weg bildet mein Uni-Studium der Pädagogik mit den wirtschaftlich geprägten Schwerpunkten Bildungsmanagement, Organisationsentwicklung und Psychologie. Zusätzlich habe ich mich durch Weiterbildungen in den Bereichen Qualitätsmanagement, Lean Management und Projektmanagement intensiv mit der Analyse von Unternehmensprozessen beschäftigt. Aufgrund der Erfahrungen durch diese Projekte und Analysen bin ich folgender Ansicht: Die Offenheit für Veränderungen und die Fähigkeit, diese effizient und mitarbeiterorientiert einzuführen, schaffen einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil und sind Voraussetzung für den langfristigen Unternehmenserfolg. Diesem Erfahrungswert möchte ich durch einen langfristigen Investment-Ansatz gerecht werden und empfehle daher einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren. Interessierte können sich gerne auch über Xing und/oder LinkedIn über mein berufliches Profil informieren: https://www.xing.com/profile/Thomas_Pfeffer10/cv https://www.linkedin.com/in/thomas-pfeffer-agile-development/ Disclaimer: In den Werten meines Wikifolios bin ich in der Regel auch privat investiert.