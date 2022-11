Metrics and Corporate Culture

Im Zuge dieses global ausgerichteten Aktienportfolios soll in Unternehmen investiert werden, die sich fundamental und durch ihre Unternehmenskultur von anderen Organisationen abheben. Dabei kann es sich sowohl um traditionsreiche Dividendenaristokraten als auch um junge Growth-Titel handeln. Geplant ist allerdings eine Übergewichtung von Standardwerten (max. 70:30). Die unterschiedlichen Phasen eines Unternehmens werden in der Analyse berücksichtigt. Während die Bilanzanalyse bei bereits nachhaltig etablierten Unternehmen im Schwerpunkt anhand von klassischen Kennzahlen erfolgt, werden bei Growth-Titeln Kennzahlen mit mehr Wachstumsorientierung herangezogen. Aufgrund der zunehmenden Komplexität durch Megatrends wie Globalisierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit kommt der Veränderungsfähigkeit und somit der Unternehmenskultur in diesem Wikifolio eine besondere Rolle zu. Retrospektiv kann die Agilität eines Unternehmens durch erfolgreich umgesetzte Veränderungsprozesse, wie z. B. der Erweiterung des Geschäftsmodells, nachvollzogen werden. Als prospektive Indikatoren können z. B. strategische Agenden, die Ausrichtung der Belegschaft oder das Employer Branding dienen. Hilfreiche Informationen können hierfür u. a. aus IR-Unterlagen, sozialen Medien, Web Traffic oder Job-Inseraten abgeleitet werden. Die Investitionsentscheidung wird zudem wesentlich von der Analyse der Marktposition des Unternehmens und der makroökonomischen Situation beeinflusst. Dementsprechend ist bei dieser Handelsidee der optimale Einstiegszeitpunkt gegeben, wenn die Unternehmen deutlich unterhalb ihres fairen Wertes gehandelt werden. Dieses Long Only-Wikifolio soll durchschnittlich 10 bis 15 Werte umfassen, welche einen angestrebten Anlagehorizont von mindestens einem Jahr haben. In besonderen Marktsituationen kann vorübergehend auch ein Cash-Bestand von über 50 Prozent der Fall sein, um über ausreichend Flexibilität für den Wiedereinstieg zu attraktiveren Kursen zu verfügen.