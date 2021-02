Christian Delpos

Ich bin ein sog. Value Investor mit langer Anlageerfahrung und beschäftige mich mit der Börse schon seit meinem 16. Lj.; Schon während meines Jurastudiums habe ich mich intensiv mit der Börse beschäftigt und bei der "Dot com Blase" in den 2000 er Jahren sowohl den Aufschwung als auch den Absturz der Aktienmärkte miterlebt. Seitdem beschäftige ich mich auch mit dem "wahren Wert" eines Unternehmens. Besonders beindruckt hat mich das Buch "The Intelligent Investor" von B. Graham, welches für mich den Beginn als Value Investor darstellt. Ein längerfristiges Investment in unterbewertete Unternehmen lässt mich seitdem ruhiger schlafen und macht mehr "Freude" nach einiger Zeit richtig gelegen zu haben. In diesem Sinne wünsche ich allen Wikifolio Interessierten viel Erfolg! mehr anzeigen

